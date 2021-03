Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 10 de marzo

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este miércoles.

Aprende en Casa III

Lenguaje: Así se dice en mi región

Aprendizaje esperado: Identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la gente.

Énfasis: Conoce regionalismos y expresiones en lengua indígena.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás e identificarás algunas palabras en diferentes lenguas indígenas a través de una canción, de un cuento y de un juego. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has visto o escuchado la expresión Mah cualli tonalli? Esta expresión es en náhuatl, que es una de las muchas lenguas indígenas que se hablan en el país y significa “buenos días”. Escucha la siguiente canción, contiene fragmentos en lengua indígena.

Recuerda que algunos fragmentos de la canción están en lengua indígena mixteca y por lo mismo no entiendes del todo la canción, pero ¿Intenta cantarla? La canción se titula “Un ratoncito” y la interpreta la cantante de soprano mixteca Edith Ortiz Mendoza.

Para cantarla de manera correcta tienes que seguir practicando en casa y conocer más palabras en esa lengua indígena. Recuerda que la canción está en la lengua indígena mixteca. Así como hay canciones, hay cuentos muy bonitos. Conoce uno de estos cuentos, se llama “El hombre perdido”.

“Una vez, un señor decidió pasear en un cerro muy grande: el Cerro La Sirena. A las pocas horas llegó a donde había oreja de león ante un gran peñasco. Empezó a juntar estas plantas, pero sin darse cuenta, se metió en una cueva, así siguió caminando bajo tierra, según decía”.

“En ese cerro había un gran túnel que llegaba hasta San Carlos, dentro de ese cerro había muchos animales, personas, árboles frutales y ríos, así que vivió en ese túnel un año y, por fin, salió a San Carlos y él contó su propia historia”.

Es sorprendente lo que le pasó a ese hombre que estaba de paseo dentro de un cerro muy grande. Se distrajo recogiendo plantas llamadas “Oreja de león”, o cuando entró al túnel porque había animales, personas, árboles frutales y hasta ríos.

¿Cuál fue tu parte favorita? En el siguiente video puedes escuchar este cuento en la lengua indígena otomí.

1. Hacedores de Palabras “El hombre perdido”.

Qué diferente se escuchó. ¿Entendiste todo el cuento, o algunas palabras en específico? A continuación, escucha y observa este mismo cuento, pero ahora en maya.

2. Hacedores de Palabras “El hombre perdido”.

Esta lengua indígena se escucha diferente a la anterior que era otomí, aunque ambas lenguas se hablan en el país son diferentes entre sí. Ya conociste una canción, observaste y escuchaste un cuento, pero, ¿Existirá un juego?

Puedes jugar memorama para aprender algunas palabras en lengua indígena. ¿Qué te parece? Para este juego vas a necesitar 12 tarjetas con las que puedes formar seis pares. Pide a mamá, papá o al adulto que te acompaña que se una al juego.

Dile que te apoye en buscar palabras en dos lenguas indígenas distintas y las anote en las tarjetas. Vas a girar dos tarjetas del memorama y repites, ¿Cómo se dice? si las tarjetas son iguales dices, ¿Qué animal es en náhuatl y en huichol?

Después quitas esas tarjetas y continúas tirando, al final cuentas tus pares para verificar que estén completos. Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste: Conociste y aprendiste algunas palabras en diferentes lenguas indígenas a través de una canción, de un cuento y de un juego.

El Reto de Hoy:

Conoce cómo se dicen algunas palabras en otras regiones del país, juega con las nuevas palabras que investigaste memorama.

Aprende en Casa III

Deportes: Reglas mágicas

Aprendizaje esperado: Reconoce formas de participación e interacción en juegos y actividades físicas a partir de normas básicas de convivencia.

Énfasis: Participa en juegos donde aplica turnos de participación que le generen mayor confianza y autonomía bajo las premisas del respeto.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás formas de participación e interacción en juegos y actividades físicas a partir de normas básicas de convivencia. Recuerda que para realizar estas actividades deberás usar ropa cómoda.

Despeja el lugar donde las vas a realizar de objetos que pudieran caer y lastimarte, no olvides estar acompañado siempre de un adulto, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has pensado en cómo hacen las personas para convivir en armonía? En esta sesión vas a conocer cómo funcionan las reglas y normas básicas de convivencia. Las reglas las puedes encontrar en todas partes: en la calle, en tu casa y en los juegos de Educación física.

Recuerdas, ¿Para qué sirven las reglas? Estas ayudan a reconocer los lugares en los que se puede estar o las acciones que se pueden hacer en ciertos lugares, de esta forma se evitan accidentes y se puede convivir mejor.

Por ejemplo, una regla básica es que las niñas y los niños no pueden jugar en la cocina ni cerca de ella porque se ponen en riesgo a tener accidentes con la estufa, con el agua, el aceite caliente y con los utensilios para cortar.

También se deben respetar los turnos de participación, para no tener accidentes, por ejemplo, si dos personas se juntan para realizar cierta acción en lugar de esperar su turno se lastiman.

Para entender mejor las reglas trabaja con una caja mágica; dentro de ella están las actividades que realizas, puede ser cualquier caja que tengas en casa o utiliza otro objeto como una bolsa, un morralito e imagina que es mágica.

También vas a necesitar un sombrero y unos abatelenguas ya que en ellos debes anotar actividades a realizar. Estos materiales son una sugerencia, si no cuentas con ellos puedes utilizar cualquier otro material como hojas de papel, en ellas anotarás la siguientes actividades:

Actividad 1. Posturas.

Actividad 2. Colores.

Actividad 3. Lanza y cacha.

Actividad 4. Aviones y carretas.

Actividad 5. De pequeño a grande.

Actividad 6. Lanza a una caja.

Para esto debes traer una cobija o si tienes un tapete puedes utilizarlo, también vas a necesitar un sombrero, una vez que tengas tu cobija quítate tus zapatos. Imagina que eres un mago y por eso vas a disfrazarte.

Utiliza un sombrero mágico y escoge una actividad de la caja, debes sacar una actividad que esté escrita en los abatelenguas o hoja y haces lo que en ella diga. Aquí están las especificaciones de cada actividad y conforme vayas sacando realizando la actividad que te salió.

Actividad 1. Posturas.

Para esta actividad debes hacer 6 posturas diferentes. La REGLA es que no puedes salirte del tapete o cobija que tienes en el piso. Recuerda que no tienes zapatos, no olvides controlar tu respiración y tu cuerpo para evitar accidentes.

Actividad 2. Colores.

Para esta actividad pide a quien te acompaña que te apoye en colocar distintos objetos en el piso y a su vez que coloque hojas con dos marcas una de color azul y otra de color amarillo. Y que se una a la actividad contigo.

Ya que tienes objetos en el piso de diferentes colores, con mucho cuidado busca 5 objetos azules y 5 objetos amarillos. Cuando los tengas, los pones en el espacio que tiene una hoja del color donde tienes que ponerlo.

Debes buscarlos desplazándote como cangrejo, reptil, gorila, rana, conejo, la persona que te acompaña debe hacer lo mismo. REGLA: No se puede ir al mismo tiempo para evitar golpes. Recuerda usar objetos sin punta, ¡para no lastimarte!

Actividad 3. Lanza y cacha.

Busca un objeto que puedes lanzar y cachar sin tirarlo, por ejemplo, has dos pelotas con calcetines o utiliza dos cojines, repite varias veces. REGLA: Tienes que evitar lanzarlo fuerte y tirar objetos que se encuentren cerca de ti. Y recuerda crear nuevas formas de lanzar y cachar.

Actividad 4. Aviones y carretas.

Ahora te desplazas como AVION, y CARRETA. El avión con brazos laterales y la carreta en cuclillas. Pide al adulto que te acompaña te indique si eres avión o carreta y son los movimientos que haces. REGLA del avión: sin golpear nada ni chocar con paredes o muebles.

Después haces lo mismo, pero ahora si el adulto dice carreta levantas con brazos laterales, si menciona avión te agachas en cuclillas. Haciendo el movimiento contrario al desplazamiento que hiciste en un inicio.

Actividad 5. De pequeño a grande.

Vas a acomodar los objetos que encontraste de color amarillo y azul, del más pequeño al más grande. REGLA. Tienes que tomar 1 objeto a la vez.

Actividad 6. Lanza a una caja.

Vas a necesitar dos cajas ya que con el objeto que lanzaste y cachaste, debes lanzarlo dentro de una caja. REGLA. Detrás de una marca en el piso. Felicidades, por seguir las reglas de la caja mágica, así como las indicaciones para evitar accidentes.

Ahora para relajarte te sientas y pones tus manos al frente cerrando y abriendo tus palmas de las manos y repite lo siguiente: “ABRIR, CERRAR”

Recuerda que las reglas ayudan a convivir mejor y evitar accidentes. Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

El día de hoy aprendiste acerca de las reglas.

Todas las actividades tenían una regla para poder jugar mejor.

