Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 05 de marzo

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 05 de marzo, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Aprende en Casa III

Mundo natural y social: Germina la semilla

Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con las plantas, animales y otros elementos naturales.

Énfasis: Amplía su conocimiento en relación con plantas.

¿Qué vamos a aprender?

Obtendrás, registrarás, representarás y describirás información para responder dudas y ampliar tu conocimiento en relación con las plantas, animales y otros elementos naturales. Pide a algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades.

¿Qué hacemos?

¿Has leído el cuento llamado “El huerto de Pico el erizo” los autores son Marc Clamens y Laurence Jammes y trata de un erizo llamado Pico que enseña cómo cuidar una semilla?

Aprende en Casa III

Es un cuento muy interesante, porque es interactivo y ayudas a sembrar y a cuidar y transformar una semilla para convertirla en alimento, de Pico el erizo, incluso para algunas personas los motiva a hacer un huerto.

Para realizar un huerto puedes buscar en la biblioteca un libro que pueda ayudarte, en la sección de libros informativos, si las bibliotecas por el momento no se pueden acudir por la pandemia, pídele ayuda a tu mamá, papá o a quien te acompañe para buscar información en internet.

También existe un libro que se titula, ¿Cómo germinar una semilla? Ahí dice que “la germinación es un conjunto de cambios que ocurren en una semilla. Las semillas pueden ser germinadas en un espacio amplio o en un recipiente, a esto se le llama huerto”.

¿Crees que se pueda germinar cualquier semilla? Quizá pueden germinar naranjas o pimientos o calabazas. Si se puede, pero es importante considerar que cada semilla tiene sus necesidades y condiciones de crecimiento.

Algunas necesitan frío; otras, calor; algunas necesitan mucha luz y otras sólo la resolana, además, no todas tardan el mismo tiempo en germinar. Es por ello que debes buscar información sobre qué semillas germinan en menor tiempo y en un espacio pequeño.

En los libros encontrarás que el frijol puede germinar en espacios pequeños y en el proceso se puede observar cómo una semilla se convierte en una planta.

Si buscas en internet puedes encontrar un video para germinar la semilla de jitomate, como el siguiente obsérvalo y pídele a quien te acompañe que anote los pasos para el germinado de frijol y el de jitomate.

1. Tutorial huerto.

Por lo que se observa, es muy sencillo germinar las semillas, anímate y germina tus semillas. Pide a un adulto que te acompañe, su apoyo para realizar la actividad.

Para germinar semilla de jitomate necesitas los siguientes materiales:

Aprende en Casa III

Y sigan los siguientes pasos:

Primero tienes que cortar el cascarón de huevo por la mitad, después debes limpiar el cascarón para que no se eche a perder.

Partir el jitomate y quitar las semillas.

Las semillas se lavan y se dejan secar sobre la servilleta.

Coloca las cáscaras de huevo en el contenedor.

Coloca un poco de tierra en las cáscaras y también pedazos de servilleta en los cascarones de huevo.

Coloca 2 a 4 semillas en cada cascarón y vierte un poco de agua con la mano.

Cierra la caja.

Coloca una etiqueta con el nombre del germinado

Los cuidados que necesita el germinado de jitomate son:

Humedad (siempre debe estar húmeda la servilleta).

Aire (la caja permanece ligeramente abierta).

Temperatura (cerca de una ventana es suficiente con la resolana).

Cuando la planta tenga más de 5 cm debes plantarla en una maceta, después de 4 semanas probablemente se vean los frutos.

Aprende en Casa III

Ya tienes el germinado de jitomate, ahora Intenta germinar una semilla de frijol. Para ello necesitas los siguientes materiales.

Aprende en Casa III

Pasos a seguir:

Coloca el algodón en el recipiente.

Coloca los frijoles en distintas partes del recipiente.

Agrega agua para humedecer el algodón.

Coloca el recipiente cerca de la luz, el espacio ideal para que el frijol crezca rápido es colocarlo cerca de una ventana.

Colocar etiqueta con el nombre del germinado.

Cuidados:

Humedecer cada día el algodón.

Una vez que la raíz crezca en el frijol trasplantar el frijol en una maceta.

En un máximo de diez días verás los cambios en tu semilla de frijol, mientras pasan esos días realiza el registro de los cambios que vas observando en los germinados que hiciste.

Aprende en Casa III

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Aprende en Casa III

Inglés: Descubro palabras en una canción

Aprendizaje esperado: Sigue la lectura.

Énfasis: Descubre palabras siguiendo la lectura de una canción infantil.

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás palabras siguiendo la lectura de una canción infantil. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Aprende en Casa III

Are you taking care of yourself? Remember to take into account the following recommendations. /¿Te estás cuidando? Recuerda tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Are you ready to have fun learning new things? / ¿Están listos para divertirse aprendiendo cosas nuevas?

Antes de aprender cosas nuevas, recuerden algo de lo que aprendieron la clase pasada. Y para ello tu amigo Rigoberto te puede ayudar.

Today you are going to learn new words, and you're going to do it with a song. / Hoy vas a aprender palabras nuevas y vas a hacerlo con una canción. This song is about an old man who had a farm. / La canción habla de un granjero que tenía una granja. Observa la siguiente imagen.

Aprende en Casa III

Here you can see the farmer who had a farm and you have the lyrics to the song. / Aquí puedes observar al granjero que tenía una granja y también tienes la letra de la canción.

What animals can you find on a farm? / ¿Qué animales puedes encontrar en una granja?

Then watch a video where several people were interviewed to ask what animals they could find on a farm. / A continuación, observen un video donde se entrevistó a varias personas para preguntarles qué animales pueden encontrar en una granja.

You can find these animals on a farm. / En una granja puedes encontrar estos animales.

Cow / Vaca

Aprende en Casa III

Horse. / Caballo

Aprende en Casa III

Pig / Cerdo

Aprende en Casa III

Cat / Gato

Aprende en Casa III

Dog / Perro

Aprende en Casa III

Repeat the words and listen to the following audios to know their pronunciation. / Repite las palabras y escucha los siguientes audios para conocer su pronunciación.

1. Cow.

2. Horse.

3. Pig.

4. Cat.

5. Dog.

Listen to the following story where the farmer comes out and also the animals you just met. / Escucha el siguiente cuento donde sale el granjero y también los animales que acabas de conocer.

6. Cuento. A Farmer who was getting old.

In the next picture is the song that the farmer and the animals sang on the farm. Read the lyrics of the song in this image. Only the first part of the song. / En la siguiente imagen está la canción que el granjero y los animales cantaron en la granja.

You can dance while following the tune of the song and repeating the words. This way you learn it easier. / Puedes bailar mientras sigues la tonada de la canción y repites las palabras. Así te la aprendes más fácil. La canción dice así:

Aprende en Casa III

Review the vocabulary of the song using gestures. / Repasa el vocabulario de la canción usando gestos.

Old MacDonald

Farm

E-I-E-I-O

Cow

Here

There

Everywhere

En la siguiente actividad observa la imagen, tienes que completar la canción, con las palabras que hacen falta en la canción, empiezas a seguir la lectura de la canción y vas a parar cuando encuentres esa palabra.

Una vez que la encuentres, la vas a repetir 3 veces. Puedes cantar la primera línea de la canción usando las ilustraciones de los animales. Observa una ilustración de un animal de granja y vas a completar la oración.

Aprende en Casa III

Listen to the song and while you listen to it, you can use your pencils by tapping your table or a surface to keep the rhythm of the song. / Escucha la canción y mientras la escuchas, puedes utilizar tus lápices dando pequeños golpes a tu mesa o una superficie para llevar el ritmo de la canción.

7. Canción Old MacDonald.

El Reto de Hoy:

Ahora que ya te sabes esta canción, el reto es que la cantes a tu mamá, papá, maestra, maestro, a tus familiares o a tus amigos y explícales de qué se trata. Puedes hacer un dibujo de la canción y les puedes explicar qué pasó en la granja, ese es tu trabajo.

Recuerda que es muy importante que todo lo que aprendiste en la sesión de hoy lo sigas poniendo en práctica. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. ¡Buen trabajo y gracias por tu esfuerzo!

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.