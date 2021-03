Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 04 de marzo

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este jueves 04 de marzo, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este jueves.

Aprende en Casa III

Matematicas: Ayer, hoy y mañana

Aprendizaje esperado: Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren.

Énfasis: Establece relaciones temporales.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a organizar las actividades semanales. Identificarás varios eventos de tu vida cotidiana y dirás el orden en que ocurren. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

Algunas personas tienen un registro de las actividades que deben realizar durante el día, semana incluso durante el mes. En la siguiente historia conoce porque se sorprendió Claudia cuando se acercó a platicar con Ernesto.

Claudia: ¿Qué estás leyendo? ¿Es un cuento?

Ernesto: No, estoy revisando todas las actividades que aún voy a realizar esta semana.

Claudia: ¡Cuántas actividades tienes registradas!

Ernesto: Sí, son bastantes, aquí registro todas las actividades que tengo que realizar en la semana y es más fácil organizarme porque no se me olvidan. Por ejemplo, el lunes regué las plantas, el martes leí un libro; ayer, que fue miércoles, realicé ejercicio con pelota; hoy jueves, estoy muy emocionado porque haré un pastel con ayuda de mi mamá y mañana tengo una video llamada con mi grupo de teatro. El sábado veré una película y el domingo me toca lavar los trastes de la comida.

Claudia: Yo me voy acordando, bueno, no siempre lo logró, a veces olvidó algunas cosas.

La semana de actividades que tiene Ernesto es increíble y es una buena idea para organizar los días de la semana, a parte es una gran estrategia que permite recordar qué hiciste ayer, lo que toca realizar cada día de la semana.

¿Tú cómo organizas tus actividades semanales? Observa la siguiente imagen, se trata de una pequeña tabla, con ella puedes realizar una actividad. La tabla está organizada por colores.

El lunes está de color anaranjado.

El martes es de color amarillo.

El miércoles es verde claro.

El jueves es verde oscuro.

El viernes está de color turquesa.

El sábado es color azul cielo.

Y el domingo es color azul rey.

Identificar todos los días de la semana es más fácil con la ayuda del color de cada día. ¿Lograste hacerlo? Por ejemplo, hoy es jueves. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer este día?

A lo mejor tu mamá terminando de acompañarte en tus clases tiene que ir a comprar fruta al mercado porque ya no tiene, después, al llegar a casa va a hablar por teléfono con su mejor amiga para saludarla porque la extraña mucho.

Por último, le toca preparar la comida. Y todas esas actividades que mencionó las registro y así no las olvidará. Conoce las actividades que registró tu compañera Ivana para el día de hoy.

1. Ivana.

Tú también puedes registrar tus actividades en la página para el día de hoy. Es necesario que recuerdes lo que hiciste ayer, para que lo registres. Si hoy es jueves, ayer ¿Qué día fue? Fue miércoles, por lo que registra tus actividades del día de ayer.

En el siguiente video conoce las actividades que tu compañero Leonardo realizó.

2. Leonardo.

Solo falta registrar lo que harás el día de mañana. Mañana es viernes, por lo que debes registrar tus actividades para mañana. Como Claudia, que quería tener también el registro de sus actividades como su amigo Ernesto.

Por ello ella registró lo siguiente, ���Mañana tendré clase virtual de baile, voy a jugar con mi perrito y a bañarlo; y por la noche tengo planeado leer un libro”. Con el registro seguro de que no las olvidará, será más sencillo para organizar las actividades de sus días.

Ahora registra las actividades de los días que faltan. Claudia aparte de registrar sus actividades también puso una nota en la que decía que la avena que ceno ayer estuvo deliciosa, le gustó hacer ejercicio y se divirtió mucho en sus sesiones de la escuela.

Hoy está segura de que su mamá se divertirá mucho hablando por teléfono con su mejor amiga, comprará su fruta favorita y su sopa de verduras quedará deliciosa. Y mañana es su día favorito porque tiene planeado jugar y bañar a su perro.

También estará en su clase virtual de baile y le gustará mucho el libro que va a leer. Recuerda que hay actividades que realizas a diario, como desayunar y jugar, otras más las haces sólo algunos días, como las video llamadas o bañar al perro. Observa la siguiente cápsula.

3. A qué juega el gato.

Y tú, ¿A qué jugaste ayer? ¿A qué vas a jugar hoy? y ¿A qué jugarás mañana? Claudia ayer jugó lotería con su hermano, hoy tiene planeado jugar al avión y mañana quiere jugar a las escondidas con su familia. Observa las imágenes y escucha a qué juegan Emiliano y Daniel.

1. Emiliano.

2. Daniel.

¿Qué crees que desayuna el gato? Observa la siguiente cápsula para conocer la respuesta.

3. ¿Qué desayuna el gato?

Y tú ¿Qué desayunaste ayer? ¿Qué desayunaste hoy? y ¿Qué desayunarás mañana?

Observa las siguientes cápsulas para conocer lo que dicen Alondra y Valentina.

4. Alondra.

5. Valentina.

Bien, ahora escucha y baila al ritmo de la siguiente canción.

6. Ayer, hoy y mañana.

¡Qué bonita canción, es verdad que el tiempo pasa muy, muy rápido! Es importante disfrutar cada momento al máximo, si aprovechas cada momento te vas a divertir.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Identificaste varias actividades de tu semana y el orden en que van pasando.

El Reto de Hoy:

Escucha el siguiente cuento.

7. Alas y raíces, cuento: Un lunes por la mañana.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Lenguaje: 11 FM Lentejas para tus orejas

Aprendizaje esperado: Comenta noticias que se difunden en periódicos, radio, televisión y otros medios.

Énfasis: Comenta noticias que escucha en la radio.

¿Qué vamos a aprender?

Jugarás a pertenecer a una estación de radio. Comentarás noticias que se difundan en periódicos, radio, televisión y otros medios. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

Un día Celia iba entrando a su casa cuando se percató que su mama estaba en la cocina y que aparte se escuchaba algo, saludo a su mamá y comenzaron a conversar:

Celia: Que es eso que suena.

Mamá: Esta es una radio.

Celia: ¡Wow! es muy diferente a lo que yo escucho, bueno, a veces escucho el radio, y lo hago en mi teléfono celular. Esta radio es diferente, ¿Cómo se prende? Mamá: ¡Ah! es de aquí, mira de la rosca y la giras para prenderla.

Y la noticia que se escuchaba en la radio fue la siguiente: “Las niñas y los niños durante esta pandemia no han dejado de aprender; continúan haciéndolo desde casa, con ayuda de sus familias, maestras y maestros”.

La radio es un medio de comunicación que permite estar informado, además, hay estaciones de radio, en las que se puede disfrutar de música, o escuchar la narración de algunos eventos deportivos y otras en donde se pueden escuchar entrevistas o noticias.

En la siguiente actividad, juega a ser un locutor de una cabina de radio. Lo primero que necesitas es armar una cabina de radio. Pide a mamá, papá o a quien te acompañe en casa que te ayude a organizar y a adaptar lo que necesitas para el juego.

También necesitas micrófonos para poder hablar y que te escuchen, así como un teléfono y audífonos. No te preocupes si no cuentas con este material objetos, adapta lo tengas para simular que lo son.

Necesitas las noticias por escrito del día, así que pide al adulto que te acompaña que te las escriba en una hoja. Solo falta saber qué nombre tendrá esta estación de radio, por ello escucha las respuestas de algunos de tus compañeros.

1. Emiliano.

2. Grecia.

Para llegar a un acuerdo y decidir el nombre de la estación puedes hacer una encuesta y tienes que registrar las respuestas en una tabla para saber qué nombre es más popular, por ejemplo:

Aprende en Casa III

En esta tabla te ayuda a observar cómo fueron los votos, en este caso, son tres votos para Lentejas para tus orejas, y es el nombre que ganó. Entonces la estación de radio se llama “Lentejas para tus orejas” porque los que participaron así lo decidieron.

En esta estación de radio vas a leer algunas noticias; vas a escuchar una opinión, a disfrutar de algunas canciones y a hacer entrevistas. Para ello pide que se una al juego a quien se encuentre contigo en casa e imaginen que están en una emisión de radio.

Las noticias que vas a leer o pide que te lean para el juego son:

1. Hace poco se integró al equipo de Aprende en casa III Tito; él tiene 5 años, le gustan los dinosaurios, sus colores favoritos son el verde y el azul, y ya sabe andar en bicicleta sin llantitas.

2. En otras noticias las sesiones de Educación física con la maestra Japciri han tenido gran impacto en las niñas y niños, quienes comentan que les gusta mucho participar moviendo su cuerpo como lo muestra la maestra.

Escucha lo que tu compañera Valentina y tu compañero respondieron a la pregunta, ¿Qué opinas de las sesiones de Educación Física?

1. Valentina.

2. Leonardo.

Recuerda que tú también puedes llamar a la estación de radio y opinar como lo hicieron tus compañeros. Tu familiar puede hacer la llamada y tu hacer preguntas. Escucha la siguiente canción.

La pidió la maestra Dora, ya que a las niñas y niños del grupo les gusta mucho. Se escucha la canción “No me quiero bañar” versión Pablo. Esta canción es fabulosa. Recuerda que es importante seguir cuidándote y continuar con las medidas de higiene.

Ahora continua con tu juego, hay una pregunta para los radioescuchas, ¿Recuerdas cómo es el correcto lavado de manos? Nuevamente pide a quien te acompañe que simule hacer una llamada telefónica y tu das tu respuesta.

También puedes ser tú quien hace la llamada. ¡No olvides que es con voz de reportero/a! En otras noticias, la maestra Itzá recientemente tuvo una videollamada con algunas alumnos para preguntarles, ¿Qué animales y colores les gustan más? Lo que respondieron fue lo siguiente:

Raúl comentó que su color favorito es el rojo porque tiene unos carros que le regalaron y son de ese color.

Grecia mencionó que el conejo es su animal favorito porque tiene piel calientita.

Emiliano comentó que el verde es su color favorito porque es el color de los árboles y plantas, además de que le gustan los dinosaurios ya que son muy veloces.

En esta video llamada la maestra Itza comentó que se sintió un poco nerviosa, pero feliz de estar nuevamente con niñas y niños. Es muy probable que la maestra Itza se sintió nerviosa, porque lleva varios meses sin tener contacto con las niñas y niños de su grupo.

Recordemos que la maestra participa en los programas de Aprende en casa III. Como medida de seguridad, por el momento, la forma de comunicación con las niñas y niños es por videollamadas.

Algunas maestras y maestros han recurrido a otros medios para estar en contacto.

Es momento de conocer algunas entrevistas de niñas y niños para saber cómo han incorporado a su vida los alimentos de colores; escucha lo que dijeron.

3. Samara.

4. Vanesa.

Es muy importante, en la medida de lo posible, consumir alimentos de distintos colores, así estarás fuerte y sano. Hoy es jueves de chistes, es por ello que a la estación de radio llegaron algunos mensajes con chistes de tus compañeros.

Mauricio de 5 años compartió el siguiente chiste:

¿Qué le dijo una taza a otra taza?

Respuesta: qué taz haciendo.

Dalia de 4 años mando el siguiente chiste.

¿Cuál es el baile favorito del tomate?

Respuesta: la salsa.

Gabriel envío el siguiente chiste.

¿Por qué lloraba el libro de matemáticas?

Respuesta: Porque tenía muchos problemas.

Qué buenos chistes. ¿Qué te parecieron? No olvides lo que aprendiste hoy por medio del juego, al simular estar dentro de una estación de radio. ¡Buen trabajo y gracias por tu esfuerzo!

