Apoyos para la reconstrucción de Oaxaca y Chiapas

https://twitter.com/EPN/status/911315068725481472 Informó que el proceso de reconstrucción implicará además el volver a poner en funcionamiento los 220 templos en todo Oaxaca. Acompañado del gobernador Alejandro Murat y de los secretarios de Gobernación, Economía, Marina Nacional, Defensa y Sedatu, el Presidente Peña Nieto anticipó el apoyo a los comercios, 70 en este caso particular para la reposición de hornos para elaborar pan. Antes, durante el dialogo con los vecinos el presidente señaló que la reconstrucción deberá concluir antes del arranque de campañas políticas en 2018 para evitar cualquier uso electoral. La intención, dijo el mandatario, es que esta etapa de reconstrucción dure tres meses para que con el año nuevo las familias afectadas estrenen su nueva vivienda. En la plaza principal, el Jefe del Ejecutivo informó también de la implementación de un programa de empleo temporal para quienes ayuden a esta tarea.

"De tal suerte que en esta labor vamos a requerir el apoyo de las mujeres de cada comunidad porque queremos que sean las que se aseguren que se administre muy bien la tarjeta y no se le vaya a dar otro uso, no se lo vayan a gastar en otra cosa que no sea para hacer su vivienda", afirmó.