Apellidos mexicanos con solo 20 personas registradas en su historia

Según indicaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay dos apellidos mexicanos con sólo 20 registros cada uno, por lo que en total son 40 personas las que cuentan con este nombre en su acta de nacimiento y las hacen, de alguna manera, populares.

Según los expertos, cuentan con un certificado de hidalguía, mismo que fue concedido por a parte de algunos de los Reyes de Armas de España, que anteriormente ,fueron recogidos y publicados en un trabajo que fue llevado por el último Decano Rey de Armas, don Vicente Cadenas y Vincent.

Así como hay algunos que son sumamente comunes, hay algunos apellidos que pertenecen a la realeza española e inglesa, mismos que siguen vigentes en nuestro país y que pocas personas siguen portando, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Apellidos mexicanos Cancelada y Duncan

Estos apellidos tienen orígenes españoles que siguen en México

Los dos apellidos mexicanos Cancelada y Duncan tienen distintos orígenes, por ello pocas personas lo tienen; según el INEGI, en México hay sólo 20 individuos que los portan.

Cancelada tiene origen toponímico en Galicia, y se encuentra en algunos sitios; parroquia de Santaia Pedro de Abegondo, en el municipio de Abegondo, A Coruña y en la parroquia de San Pedro de Vilachá, no concello de Becerreá, Lugo.

Tiene un linaje muy antiguo y según muestran los archivos, se cree que su escudo apareció desde el siglo XI al XIV, principalmente en el reparto de tierra de Castelló de Xátiva, Villanueva de Castelló y también en las del Valle de Alfandech.

En cuanto al apellido Duncan, es originario de Inglaterra, y aparece en el libro The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales, que fue escrito por Sir Bernard Burke, Rey de armas de 60 mil apellidos, entre los cuales destaca Duncan.

Fue recogido por el Cronista y Decano Rey de Armas, Don Vicente de Cadena y Vicent, en el famoso Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica, eso significa que el linaje, tiene armas oficiales certificadas por Rey de Armas.

Pese a que Duncan es uno de los apellidos más comunes en España, en México apenas cuenta con 20 personas en su historial, lo que lo hace muy poco común.

Te puede interesar: Sólo 11 personas tienen este apellido en México y este es su origen

¿Cuál es el apellido más común en México?

En México se usan dos apellidos mínimo por individuo

Según las estadísticas de nacimiento en 2019, el apellido mexicano más común es ‘Hernández’ con 178 mil 236. Tan solo en ese mismo año, se registraron 2 millones 92 mil 214 alumbramientos en el país, pero las cifras no bajaron en los siguientes años, pese a la pandemia de COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.