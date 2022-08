Apellido que sólo lo tienen 800 personas en México

Según arrojan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existe un apellido en México que únicamente lo tienen 800 personas; Bacab. Tiene orígenes yucatecos y podría almacenar una gran historia, además, está relacionado con deidades prehispánicas, lo que lo hace aún más único.

Durante el siglo XVI, después de la conquista española, se comenzó a usar un apellido posterior al nombre, esto quiere decir que datan de aquella época. Incluso, los nombres de los aztecas fueron convertidos en nombres luego de la victoria de los españoles y específicamente en el caso de los mayas, se dejaron de usar sus nombres, aunque sí usaban sus propios apellidos, según dicta un artículo de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Bacab, apellido con solo 800 personas en su registro

El apellido tiene orígenes yucatecos y es poco común

Su origen es del nombre Bacabe, que es de origen yucateco y de acuerdo c on la etimología, viene de la aglutinación de dos palabras; Bake y be, que tiene por significado “En el fondo del lugar apacible”.

Alrededor del mundo puede tener muchos significados, aunque el verdadero es el que siempre se le da dado en México, específicamente en Yucatán.

Bacab se hizo un nombre genérico que proviene del maya y fue usado para referirse a las cuatro deidades prehispánicas de dichas culturas, mismas que habitaban en el interior de la tierra, y también en los depósitos de agua.

La leyenda dice que los bacabob, eran cuatro hermanos, quienes fueron ubicados en los cuatro puntos cardinales por un dios, que les dejó la tarea de sostener el cielo, pues temía que se cayera.

Caba hermano Bacab, tenía un amuleto que lo identificaba y hacía diferente a los demás. Ante los yucatecos, los miembros de esta familia eran los hijos del dios creador, Itzamná, y de la diosa de la salud, Izchebelyax, teniendo un rol muy importante en la cosmológica.

¿Cuál es el apellido más famoso de México?

México cuenta con una gran diversidad de apellidos

El Inegi señala que Hernández es el apellido más famoso y común pues del 2017 al 2020, un total de 671 mil 972 habitantes en México fueron registradas con él, y en segundo lugar se posicionó García, con 458 mil 788.

