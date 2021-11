Aparatoso choque en Cuautitlán Izcalli deja un saldo de tres personas muertas

La imprudencia y el exceso de velocidad se cobraron la vida de tres personas en Cuautitlán Izcalli, luego de que un conductor se impactara en la parte trasera de un camión de pasajeros que se encontraba circulando por la zona.

En esta ocasión el culpable no fue el conductor de transporte público como suele ser, sino que el conductor del automóvil particular conducía a exceso de velocidad y al no alcanzar a frenar se impactó con fuerza en la parte trasera del camión.

De acuerdo a los informes proporcionados por elementos de Protección civil el accidente dejó un saldo de tres personas muertas, quienes fueron atendidas, sin embargo por la gravedad del impacto no lograron sobrevivir, mientras que tres personas más resultaron heridas.

Accidente en Cuautitlán Izcalli deja tres muertos

El accidente tuvo lugar en las inmediaciones de la avenida Primero de Mayo, cerca de las colonias Ferrocarrilería e Infonavit Norte, siendo casi frente al Conalep Plantel Cuautitlán donde un camión de pasajeros hizo su alto obligatorio para pasar un tope, sin embargo un conductor se impactó fuertemente en la parte de atrás de la unidad, de acuerdo a testimonios de la policía de Cuatitlán Izcalli.

En La Verdad Noticias averiguamos que el conductor del auto Nissan Tiida color blanco conducía a exceso de velocidad, siendo esta la razón principal del accidente, ya que no pudo frenar a tiempo y acabó con la mitad del auto destrozado debajo del camión, donde el conductor de la unidad y presuntamente dos de sus pasajeros perdieron la vida, y hasta el momento no han sido identificados.

Accidente automovilísticos aumentan en México

El choque afectó el tránsito de la vialidad por varias horas

Como te informamos recientemente, los percances en calles, avenidas y carreteras han aumentado en las últimas semanas, siendo uno de los más graves en la autopista México-Puebla donde 19 personas murieron calcinadas tras el choque de un tráiler, el cual causó una gran explosión.

Volviendo al percance en Cuatitlán, el conductor del camión presentó su declaración ante las autoridades, aunque a simple vista se determinó que la culpabilidad del accidente recayó en el conductor debido al exceso de velocidad en el que conducía su automóvil y acabó con su vida.

