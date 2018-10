Antes de decidir, Paco Ignacio Taibo II hablará con AMLO

Todavía no hay una respuesta para saber si Paco Ignacio Taibo II tomará las riendas del Fondo de Cultura Económica, pues asegura que primero quiere hablar con AMLO para decidir.

Tras circular rumores que apuntan a Paco Ignacio Taibo II, para dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE), el escritor declaró que por el momento no hay nada que decidir porque primero tiene que hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No hay decisión, sin comentarios, tengo que hablar con Andrés”, dijo Taibo.

De acuerdo a El Universal, Ignacio platicó durante un conversatorio en Cuautitlán, con los alumnos del Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Al ser cuestionado por cómo ve el Fondo de Cultura Económica, contestó que no ve uno.

“No lo veo, entre otras cosas, por eso tengo que hablar con Andrés”, dijo Paco.

Paco Ignacio Taibo II evade preguntas del FCE

Las preguntas siguieron apuntando hacia el cargo que se especula tomará próximamente, sin embargo, el escritor fue directo y aseguro que lo lograrían sacarle una respuesta sobre el tema.

“Insisto, no me vas a poder sacar ni agua de las piedras, no tengo comentarios. Tengo que hablar con Andrés”, indicó Paco Ignacio.

En un rato subo el video completo de mi intervención hoy por la mañana en #Tlatelolco #2deOctubre Nos vemos en la marcha. pic.twitter.com/FavntjbqoG — Paco Taibo2�� (@Taibo2) 2 de octubre de 2018