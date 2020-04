Ante posible riesgo de Covid-19, jóvenes recibirán ventiladores y no ancianos

De acuerdo con la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Critica publicada por el Consejo de Salubridad General, en caso de presentarse un escenario crítico en los hospitales de México por Covid-19, los jóvenes tendrán prioridad y no los ancianos.

En la guía, que fue elaborada para hacer frente a la pandemia de coronavirus, señala también que "tener COVID-19 no hace que un paciente tenga mayor prioridad para acceder a los recursos escasos de medicina crítica" que hayan sido asignados previamente.

Acuerdo con la guía publicada, ser un paciente positivo de COVID-19 tampoco te da privilegios sobre otras personas que permanezcan internadas anteriormente.

El objetivo principal, dicta el documento, es "salvar la mayor cantidad de vidas, en primer lugar, y la mayor cantidad de vidas-por-completarse, en segundo lugar".

"En caso de que exista un empate en el puntaje de priorización entre dos o más pacientes el proceso para resolverlo será el siguiente. En un primer momento se deberá de recurrir al principio vidacompleta. Ello quiere decir que pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad", se lee en el documento.

La 4T no se preparó para la emergencia. Me importa como ciudadano y por estar en el grupo con reservación en el corredor de la muerte. Tengo 72 y si enfermo no me darán un ventilador. Los pocos irán a los más jóvenes. La 3a edad es desechable, por eso me indigna tanto su desorden pic.twitter.com/36C3spXsmZ — Sergio Aguayo (@sergioaguayo) April 13, 2020

Esto será a través de una revaluación de manera periódica para la provisión activa de cuidados críticos. Por ejemplo, el uso de ventilación mecánica. De lo contrario, pacientes que es muy improbable que sobrevivan utilizarán recursos escasos por mayor tiempo del cual les proporciona beneficio clínico, poniendo en peligro el objetivo de salud pública. El proceso de reevaluación será el siguiente, añade.

Esta iniciativa, "no discrimina injustamente a las personas comparativamente más viejas. Ello es así pues la persona que no recibe tratamiento ha gozado de un bien, vivir una vida que incluye más etapas, por más tiempo. Esto quiere decir que la persona de menor edad está en una situación donde perdería mucho más si no accede a los recursos escasos de medicina crítica. Lo que perdería es la posibilidad de obtener el bien de vivir una vida que incluye más etapas".

Periodista critica atención

No obstante, el periodista Sergio Aguayo, a través de su cuenta de Twitter, criticó la medida interpuesta por las autoridades de salud, al argumentar que la administración se preparo para hacer frente a la pandemia de coronavirus en México.

"La 4T no se preparó para la emergencia. Me importa como ciudadano y por estar en el grupo con reservación en el corredor de la muerte. Tengo 72 y si enfermo no me darán un ventilador. Los pocos irán a los más jóvenes. La 3a edad es desechable, por eso me indigna tanto su desorden", dijo.