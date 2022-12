Año Nuevo: Bebidas con alcohol que más se consumen en México

Hay muchas tradiciones de Año Nuevo, y son diferentes en cada país. Las bebidas son igual de diferentes cuando se brinda cuando la manecilla del reloj salta a las 0 en punto a la medianoche.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la mayoría de la gente brinda con vino espumoso. Pero también existen deliciosas y caprichosas alternativas de cócteles para dar la bienvenida al nuevo año.

De acuerdo con la compañía que estudia el comportamiento global del consumidor, Kantar Worldpanel México, los mexicanos gastan más dinero en épocas decembrinas en la compra de bebidas alcohólicas, siendo la cerveza la preferida por los hogares mexicanos en Año Nuevo.

¿Cuáles son las bebidas alcoholicas que más se consumen en Año Nuevo?

Son diversos los tipos de bebidas que se consumen para celebrar el año nuevo

No obstante, los mexicanos también aprovechan para darse un lujito y comprar su bebida alcohólica preferida para recibir el Año Nuevo, siendo las siguientes las que más se consumen para iniciar los nuevos 365 días, en este caso, para recibir al 2023.

Whisky

Ginebra

Vodka

Ron

Tequila y destilados

Brandy

Unsplash

Además de la compra de licores, destilados y cervezas, los mexicanos también seguirán las siguientes tendencias en bebidas alcohólicas para recibir el 2023 y celebrar el Año Nuevo como se merece.

Aquellos que quieren cuidar su peso y no subir kilitos de más en las fiestas decembrinas optarán en este Año Nuevo por bebidas alcohólicas bajas en calorías, como cervezas y hard Seltzers ready to drink que no contengan azúcares o refrescos.

Los más jóvenes en México que no puedan costearse una botella de whisky o tequila (que a veces superan los 3,000 pesos), optarán por bebidas alcohólicas ready to drink, como son tequilas, vodkas, vinos o whisky enlatados).

Te puede interesar: Cócteles peligrosos para la salud ¡la cuba libre es uno de estos!

Unsplash

Otras tendencias en que los mexicanos seguirán para recibir el Año Nuevo serán consumir los licores que están de moda como son el mezcal, tequila y sake japonés.

Cabe mencionar que 359.6 millones de litros de alcohol puro se consumen en México, 4.8 litros por persona mayor de 15 años. El consumo diario es poco frecuente en la población, es más frecuente en los hombres y aumenta con la edad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram