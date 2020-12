Andrés Smith: El primer mexicano vacunado contra el COVID-19 con Pfizer en EU

EU vacuna al primer mexicano con la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer

Un mexicano ha recibido por parte de los Estados Unidos (EU) la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, se trata de Andrés Smith quien ha recibido la dosis que lo prevenga de contraer el coronavirus.

El mexicano Andrés Smith es doctor y la razón por la que recibió dicha inmunización en el país vecino del norte es debido a que este mexicano forma parte del Departamento de Emergencias del hospital Sharp de Chula Vista, San Diego en California.

Dr. Andrés Smith es el primer mexicano vacunado en los EU contra el COVID-19

¿Quién es Andrés Smith el primer mexicano vacunado?

Andrés Smith quien forma parte del equipo médico como parte de la primera línea en la lucha contra la actual pandemia por COVID-19, es uno de los médicos que tuvo acceso a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, misma que recientemente fue aprobada para el uso de emergencia en los Estados Unidos, como te comentamos hace unos días en La Verdad Noticias.

El doctor mexicano Andrés Smith es el presidente de la Cruz Roja en la ciudad de Tijuana, a su vez; es miembro del Consejo de Liderazgo Binacional, sin embargo también se forja en la labor filantrópica por Sharp Chula Vista.

Tanto el médico Smith y sus colegas del departamento de emergencias recibieron la medalla de honor Donald N. Sharp de la Fundación Sharp HealthCare gracias a todas las sobresalientes contribuciones realizadas a varias campañas.

Entre las campañas que han apoyado el doctor mexicano Andrés Smith y sus compañeros en pro de la salud, destacan 'Above and Beyond', la cual se encamina a construir la nueva generación de hospitales ubicadas en la parte sur del condado de San Diego.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Advertencia! Seis estados podrían regresar a semáforo rojo: SSa

Vacuna contra COVID-19 de Moderna es aprobada

En tanto, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado recientemente que la vacuna contra el COVID-19 creada por Moderna, la cual se convierte en la segunda vacuna contra el coronavirus aprobado para esos fines en la Unión Americana.