EFE/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Anciano muere en el metro de CDMX, pensaban que dormía. Mientras viajaba por el metro de la Ciudad de México, una persona de la tercera edad perdió la vida y estuvo dentro del vagón hasta el cierre del servicio, ya que el resto de usuarios pensaron que se encontraba durmiendo. El hombre se encontraba viajando en el asiento reservado de uno de los vagones y para las demás personas parecía que estuviera durmiendo. Pues estaba apoyando la cabeza en uno de los laterales del convoy, esto de acuerdo con medios locales. El suceso tuvo lugar el jueves en la noche, cuando agentes de seguridad del transporte público estaban por cerrar la estación de Pantitlán, en la línea 1 del metro, alrededor de las 23.45 hora local.

Anciano muere en el metro de CDMX, pensaban que dormía

Te puede interesar

Los miembros de la Policía Auxiliar intentaron despertar al hombre para que saliera del vagón, pero este no respondía y pronto se dieron cuenta que no tenía signos vitales, por lo que solicitaron servicios médicos. Aunque los paramédicos atendieron de urgencia nada pudieron hacer para salvar la vida del hombre, que al parecer tenía más de 70 años de edad y habría fallecido de un infarto fulminante. Se desconoce cuándo falleció, por lo que podría haber perecido horas antes y viajar a lo largo de la línea, que cuenta con 20 estaciones, durante varios trayectos. Según las fotografías publicadas, el hombre vestía zapatos marrones, pantalón café claro, una camisa azul y una chaqueta también azul. En las imágenes, agentes de seguridad están tomando el parte del suceso, que al parecer no será investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México al tratarse de una muerte por causas naturales.