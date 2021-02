Un adulto mayor de 63 años de edad cometió suicidio presuntamente personal de Banco Azteca del Municipio de Huehuetoca, Estado de México, le vació su cuenta de ahorros. Le hicieron un fraude para robar su cuenta de ahorro cuyo monto era de un millón diez mil pesos. Se quitó la vida el 20 de febrero.

El anciano identificado como Gerardo “N”, fue hallado sin vida el pasado 20 de febrero en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Asunción, esquina con Granada, colonia Citara Ciudad Integral Huehuetoca. La causa de la muerte fue ahorcamiento, informaron medios locales.

Anciano se suicida por fraude de Banco Azteca

Los socorristas asistieron al domicilio del hombre para tratar de reanimarlo, aunque éste ya no contaba con signos vitales, razón por la que pidieron apoyo del personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Trascendió que junto al cuerpo había una cartulina fluorescente en la que el adulto mayor detalló su caso con Banco Azteca e hizo responsables a los empleados, a quienes acusó de haber robado todo su dinero, específicamente a Nayelli “N”, subgerente del Banco Azteca de Huehuetoca y a sus compañeros laborales.

Anciano comete suicidio tras culpar a Banco Azteca de robar todos sus ahorros.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez” escribió.

En ese tenor, el anciano también culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber quitado el Seguro Popular. “P.D. también López Obrador nos quitó la ayuda económica y el Seguro Popular y ordenó que a las personas de la tercera edad no se les diera trabajo… Y entonces de qué vivo”, finalizó.

En su carta póstuma, el adulto mayor solicitó que sus restos fueran enviados a una fosa común pues no tenía hijos, familia, amigos o dinero para un funeral.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.