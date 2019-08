Analizan potente sismo que se presentó en Mexicali, dan sorprendente descubrimiento

El experto en sismos, el doctor John Fletcher analizó las consecuencias que se han presentado tras el poderoso sismo de Mexicali y lo dejó plasmado en su libro The role of a keystone fault in triggering the complex El Mayor-Cucapah earthquake ruptura (El papel de una falla clave en el desencadenamiento de la ruptura del complejo terremoto El Mayor-Cucapah).

En el dio reveladoras aclaraciones que hacen que los sismólogos tengan que reevaluar las suposiciones básicas de cómo opera el planeta. Y resulta que se analizó el poderoso sismo de 7.2 grados en escala de Richter ocurrido el 4 de abril de 2010, localizado en el sistemas de fallas El Mayor-Cucapah.

El doctor John Fletcher explicó que sismo activó movimiento en siete diferentes fallas geológicas (cercanas y conectadas) con diversas orientaciones, lo que provocó la ruptura más compleja documentada en el margen de las placas Norteamérica-Pacífico.

De hecho después de dicho sismo, muchas de estas fallas que se activaron eran desconocidas lo más sorprendente es que no se sospechaba que actuarán juntas y producir un sismo tan grande.

Otro de los grandes descubrimientos es que en un primer resultado registraron que la presión tectónica responsable del sismo rebasó por mucho el límite de fricción de la mayoría de las fallas activadas en el evento, lo que antes era físicamente imposible.

De allí se creó la hipótesis de falla keystone, que establece que la presión tectónica puede rebasar el límite de fricción de otras fallas si están soportadas por una o más fallas keystone.

El Keystone es considerada la piedra clave ubicada en el centro de un arco para soportar los flancos; si se remueve esta piedra clave se colapsa el resto de la estructura.

Por ello, esta hipótesis propone que cuando la presión tectónica llega al límite de fricción para esa falla, se activan espontáneamente las demás fallas aumentando la magnitud del sismo y la complejidad de la ruptura.

John Fletcher señala que el análisis del sismo provee nuevos criterios para la evaluación de riesgo sísmico y resuelve controversias que han existido durante cinco décadas sobre la mecánica de fallas mal orientadas, incluyendo la falla de San Andrés y toda la clase de fallas normales de bajo ángulo.