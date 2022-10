Analizan capturas de WhatsApp de la red criminal en Iguala por caso Ayotzinapa

"Rehén de brutales tensiones políticas", la investigación por el caso Ayotzinapa avanza entre sospechas y suspicacias. La validez de un paquete de pruebas presentado hace dos meses y medio por la comisión presidencial que ayuda en las pesquisas está en entredicho.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ha dedicado las últimas semanas a analizar estas evidencias. Sus conclusiones y la postura que adopte al respecto el grupo, que este lunes comparece ante los medios, marcan el futuro del proceso.

Los expertos dieron a conocer inconsistencias en los presuntos mensajes de WhatsApp entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que revelaban nueva información sobre la desaparición y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Revelaron que no es posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existe confiabilidad en estás imágenes y no pueden considerarse una prueba digital en las judicializaciones del caso.

Te puede interesar: Gertz Manero nombra a Rosendo Gómez Piedra como fiscal del caso Ayotzinapa

Caso Ayotzinapa y sus avances lentos

Ha sido otra semana accidentada para el caso Ayotzinapa, como prácticamente todas desde mediados de agosto, una espiral acelerada de novedades, intrigas y renuncias, que se llevó por delante al fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, y metió en prisión a dos personajes importantes.

Por un lado, la Fiscalía detuvo al exprocurador, Jesús Murillo, primer encargado de las pesquisas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Por otro, la dependencia aprehendió a un general del Ejército, José Rodríguez, por su presunta colaboración con el grupo criminal que perpetró, junto a diferentes autoridades, el ataque contra los estudiantes, Guerreros Unidos.

Ahora, la atención está puesta en las pruebas de la comisión, concretamente en más de 400 capturas de pantalla que su encargado, Alejandro Encinas, presentó a mediados de agosto, como parte del informe de la dependencia sobre el caso. Tanto el GIEI como los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos señalaron que recién se habían enterado de la existencia de los pantallazos y que era necesario cotejar su autenticidad.

La manera de informar sobre las capturas abrió la primera brecha seria en la confianza construida estos años entre los diferentes actores que investigan el caso, la comisión, por un lado, y el GIEI y la unidad especial de la Fiscalía, por otro.

Las capturas, que recogen supuestos intercambios de mensajes de la red criminal de Iguala durante el ataque y en los días posteriores, dibujan el posible destino de los estudiantes y el involucramiento de militares de alto rango en el ataque y la desaparición de los muchachos.

El problema es que quizá sean pruebas parcial o totalmente falsas, como el mismo Encinas sugirió esta semana, en una entrevista con The New York Times. El funcionario negó después que hubiera dicho tal cosa y señaló que las capturas son solo parte de una voluminosa batería de evidencias, suficientes para sostener su versión de los hechos.

La sospecha, en todo caso, es que buena parte de las capturas no ha aguantado el peritaje. Fuentes cercanas al caso han confirmado a EL PAÍS que las inconsistencias son varias.

“Primero, Guerreros Unidos usaba principalmente Blackberry y no WhatsApp, como muestra el seguimiento de la DEA al grupo”, dice una de las fuentes consultadas, en referencia al sistema de mensajería predominante en las capturas de pantalla. “Luego la interfaz del mismo WhatsApp. En algunos casos no coincide la forma en que se veía Whatsapp en 2014 y los pantallazos”. Por último, está la manera en que se expresan los presuntos criminales, diferente de los modos que muestran los chats de la DEA.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram