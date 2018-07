Ana Sofía Orellana no llega al Congreso pero conquista portada de Playboy

El empoderamiento no radica en lo banal, ni en pasar sobre nadie... Radica en estar conscientes de nuestras capacidades, y aprovecharlas. Habla de darnos cuenta quienes somos y amarnos; de ver la oportunidad de demostrar de que estamos hechos, en donde todos los demás ven un mal momento. Habla de aprender a amarse, para poder amar a los demás incluso cuando no les agradamos. ���� #GirlPower #WeHaveThePower #TenenemosElPoder #Empoderamiento #Empower

