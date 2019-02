Ana Gabriela Guevara revela el motivo por el cual no terminó sus estudios

La ex atleta mexicana, Ana Gabriela Guevara, es ahora la máxima autoridad del deporte en México, estudió hasta el nivel secundaria, pero en los últimos días, se especuló que también había concluido el nivel medio superior.

Todo surge de una contradicción en el sistema Declaranet, donde ya como titular de la Conade, registró sus datos con nivel académico de “secundaria”.

Y de su perfil en el Sistema de Información Legislativa, donde aparecen tres perfiles; dos de ellos por su cargo como Senadora por el Partido del Trabajo (2012-2015 y 2015-2018) y el restante, como Diputada de Sonora (2018-2021), los cuales, señalan que su nivel de estudios es hasta preparatoria.

Ana Gabriela Guevara demuestra que no tener u título universitario, no le impide desempeñarse como la titular de la Conade, pero es ella misma quien evade el tema.

“Mi nivel académico no es ningún secreto, está manifiesto desde que entré al Senado. Y no hubo ninguna modificación a los estatus de la Conade, porque mi nombramiento fue presidencial y no se ocupó ningún cambio de lineamientos para que asumiera el cargo” dijo la ex atleta.

Confesó: “quedé a deber materias en la preparatoria por jugar basquetbol”.