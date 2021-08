Amparo para vacunar a un niño contra COVID-19, así se hace el trámite

En Oaxaca, la abogada Alma Franco ganó un amparo para vacunar a un niño contra COVID-19, por lo que ahora lo ha puesto a disposición de las madres y padres o cualquier persona que desee, la manera con la que consiguió que un juzgado, ordenará la vacunación de su hijo de 12 años.

Y es que luego de ganar el caso de su propio hijo, la abogada y sus colegas ya han interpuesto más de 100 amparos de este tipo y así lo hacen

Y aunque en varios países se ha considerado la vacunación en menores, acciones que México incluso tiene en mira, la OMS no quiere que los niños sean vacunados contra el COVID-19, aclarando que es por ahora.

Amparo para vacunar a un niño contra COVID-19

Un amparo permite que los menores de edad sean vacunados contra el COVID-19.

Alma Franco dijo que el amparo que ella comparte es un documento con espacios en blanco para que los interesados rellenen con su información los datos personales y la referencia de las autoridades responsables.

La abogada señala que si bien a nivel federal serán las mismas, hay datos donde se tramita el amparo para vacunar a un niño contra COVID-19 serán diferentes. Entre los datos por localidad, están los datos del gobernador y secretario de salud estatal.

Como se ha dado a conocer, en México, hasta el momento la edad mínima para recibir una vacuna contra el COVID-19 es a jóvenes de 18 años, así mismo las mujeres embarazadas son prioridad para las vacunas, como ha señalado previamente la propia OMS.

Ahora bien, el amparo para vacunar a un niño contra COVID-19 se puede tramitar de dos formas, presencial o por escrito acudiendo a la oficialía de partes común de los tribunales federales en materia administrativa de su estado, llevando una copia por cada autoridad demandada o señalada.

Pero también puede hacerse vía electrónica, como lo hizo la abogada Alma Franco en Oaxaca, a través del portal www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx

Complicaciones para el ampara sin abogado

Presentar el amparo para vacunar a un niño contra COVID-19 no es complicado, pero el trámite es otra situación.

El abogado experto Erik Rauda aclaró la duda sobre si presentar el amparo para vacunar a un niño contra COVID-19 es realmente complicado, a lo que dijo:

“Lo difícil no es presentarlo, porque la autoridad lo va a recibir ya sea de forma presencial o vía electrónica. La complejidad radica en el trámite que le van a dar, porque los jueces al ver una demanda “oscura”, confusa, que sería el caso de este documento, si solo le cambias el nombre y no lo adaptas adecuadamente, el juez entonces va a pedir una aclaración y ahí es donde van a empezar las complicaciones.

Por lo que “Necesariamente el ciudadano requiere una representación jurídica (un abogado)”, detalló.

Así mismo dijo que se debe tener en cuenta que un amparo para vacunar a un niño contra COVID-19 tarda en ser respondido por un juez de Distrito en promedio 3 días. Pero su resolución dependerá del criterio de cada juez, ellos resolverán si otorgan o no la suspensión de oficio para ordenar la vacunación del menor o rechazan la demanda de amparo. Por el momento México pide al G-20 no crear geopolítica con las vacuna.

Ahora bien se debe considerar la opinión y punto de vista del propio juez, por lo que el abogado añade: “Es posible que los jueces tengan un poco de temor de dar una orden tajante de ‘vacuna a un menor’ a sabiendas de que esa vacunación a un niño tal vez puede parar en una consecuencia en la misma salud del menor”.

Agregó respecto al amparo para vacunar a un niño contra COVID-19 que“Tal vez ellos no quieren arriesgar nada, a su vez está el interés superior del menor, pero no saben qué efecto pueda tener la vacuna en él, tal vez no se quieren meter en esos terrenos médicos y entonces dejarán a los doctores la decisión de la vacunación”, concluyó el experto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!