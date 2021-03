Este miércoles, la Amnistía Internacional denunció que las autoridades de diversos estados de México persiguieron a las mujeres que protestaban contra la violencia de género con acciones que fueron desde las detenciones arbitrarias, las agresiones verbales y físicas, las amenazas y hasta el abuso sexual con el objetivo de silenciarlas.

Al respecto, la organización presentó un informe que logró documentar las distintas violaciones a los derechos humanos en manifestaciones que tuvieron lugar en 2020 en cinco estados de México y solicitó a las autoridades que la represión no se repita en las protestas previstas para el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

AI denuncia violencia de género en protestas feministas

Es de señalar que dicho informe reportó limitaciones al derecho a manifestarse en la Ciudad de México, intimidaciones, detenciones arbitrarias y desalojos con uso excesivo de la fuerza en el Estado de México; arrestos “preventivos” para evitar protestas en Sinaloa y detenciones, amenazas y dos casos de abusos sexuales a menores en Guanajuato.

Trascendió que el caso más grave corresponde a una manifestación disuelta a tiros en la turística ciudad de Cancún en noviembre convocada luego del hallazgo del cadáver de una mujer dada por desaparecida que además de arrestos irregulares dejó como saldo tres heridos y cuando menos una denuncia por violación.

Amnistía Internacional denuncia abusos para silenciar a feministas en México.

Varios de estos hechos han provocado la apertura de investigaciones judiciales y el cese a funciones de policías como en el caso de Cancún, aunque Amnistía instó a que se manejen de forma imparcial y exhaustiva para que todos los responsables sean llevados ante la ley.

“No nos atrevemos a decir que es una práctica generalizada”, dijo The Associated Press Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. “Pero no queremos que este patrón se instale en el país cuando estamos viviendo un incremento en el número de protestas encabezadas por mujeres”.

La Verdad Noticias informa que México ha sido condenado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una por los feminicidios en Ciudad Juárez en 2009, otra por la violación de una indígena a manos de militares en 2010 y la más reciente, en 2018, por abusos sexuales y violaciones cometidas por policías a varias manifestantes en el estado de México.

