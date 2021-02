Amhed Aguilar, primer mexicano en recibir dos dosis de vacuna Sputnik V en Rusia.

El primer mexicano en recibir las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus COVID-19 en Rusia, responde al nombre de Ahmed Aguilar, y vive en la nación más grande del mundo desde hace 5 años.

La Verdad Noticias informa que el connacional recibió el fármaco de manera gratuita a pesar de ser extranjero, esto posterior a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estipulara que la dosis de la vacuna sería entregada de forma gratuita a toda su población, que incluye a extranjeros residentes.

Amhed Aguilar, primer mexicano en recibir Sputnik V

Bajo ese contexto, Ahmed Aguilar recibió la primera dosis del biológico contra COVID-19 el pasado 25 de diciembre, mientras que la segunda le fue aplicada el 15 de diciembre. Por su parte, el mexicano informó que recibió la vacuna luego de su esposa, quien forma parte de los grupos prioritarios de la nación, le cediera su dosis pues está embarazada.

En ese tenor, Aguilar informó a los medios locales: “Tuve acceso en esa fecha porque en Rusia había prioridad para tres grupos: médicos, maestros y periodistas y mi esposa es periodista, y tenía asignada la vacuna, pero ella está embarazada y no podían aplicársela, entonces me la cedió”.

Sin embargo, pese al noble y desinteresado gesto de su pareja, Ahmed aseguró que se siente consternado de que su compañera de vida pueda contraer el virus estando embarazada.

A su vez, Ahmed Aguilar informó que el único efecto secundario que presentó luego de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 fue fiebre y detalló que para recibir el biológico le solicitaron no exponerse al calor, no realizar ejercicio y no ingerir bebidas alcohólicas tres días antes y tres días después de ser inmunizado con el fármaco.

Finalmente, el mexicano que vive en Rusia desde hace 5 años dijo estar seguro y confiado ya que recordó que la vacuna Sputnik V está respaldada por los recientes resultados publicados en la revista médica The Lancet, que publicó un análisis que valida la efectividad del biológico contra el coronavirus.

