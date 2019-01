Amenazan a AMLO presidente con narcomanta para continuar con huachicoleo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, es amenazado en una narcomanta encontrada en la periferia de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, Guanajuato.

En la manta, se le exige a AMLO retirar las Fuerzas Armadas de la refinería en Salamanca para poder continuar con el robo de combustible, comúnmente llamado huachicol; en dado caso de no acceder, se menciona en la narcomanta, se tomarán represalias contra la población.

La narcomanta dirigida para el presidente AMLO, colgada en un puente, va firmada por “El Señor Marro”, supuesto integrante del Cartel Santa Rosa de Lima.

Dejan narcomanta en Salamanca (Puente Mazda). Minutos después aparece un coche con un artefacto presuntamente parecido a una bomba en las afueras de la puerta 4 de la refinería de Salamanca. Imágenes de (@l4nd3t4) pic.twitter.com/B7vWojU2Y0 — Carlos Torres ���� (@CarlosTorresF_) 31 de enero de 2019

En la amenaza le piden a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retirar de “su refinería” a elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina y de la Policía Federal.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El señor marro.”, se leía en la narcomanta dirigida al presidente AMLO.

Recordemos que AMLO se encuentra en una lucha contra el robo de combustible, huachicol, en todo México, por lo que elementos de seguridad se encuentran custodiando las refinerías y ductos de todo el país.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer que están analizando si el hecho significa un riesgo para el Presidente AMLO, además de que la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación, debido a que también se localizó un automóvil con falsa alarma de artefactos explosivos.

“Se encontró un vehículo en las cercanías de la refinería de Salamanca, contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por un líder de cártel que está vinculada al huachicol. Es una manta dirigida a quién está realizando está lucha contra el huachicol”, dijo el vocero de AMLO.

Automóvil con falsa alarma de artefactos explosivos tras encontrar narcomanta para AMLO.

OPERATIVO

Cabe recordar que el pasado martes, elementos de la Marina realizaron un operativo contra el robo de combustible en la comunidad de San Salvador Torrecillas, colindante con Santa Rosa de Lima en Villagrán en donde se presume opera el “Cártel de Santa Rosa”.

En el lugar, localizaron una pipa con combustible robado, además, pobladores se opusieron al operativo con bloqueos, incendiaron vehículos y un tráiler.

La refinería en Salamanca, Guanajuato, fue una de las más “problemáticas” para el gobierno de AMLO y para el país, ya que el cierre provocó crisis y compras de pánico en el centro de México.