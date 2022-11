Amenaza de tiroteo en secundaria de SLP fue por bullying, acusan padres

Padres de familia de la escuela secundaria general número 3 Vicente Rivera Hernández, ubicada en la avenida Salk de la capital de San Luis Potosí, se mantuvieron en alerta derivado de la amenaza sobre un supuesto tiroteo que fue difundida a través de mensajes de Whatsapp; en el texto se anunciaba que el ataque sucedería este lunes.

Los mensajes comenzaron a circular desde el pasado viernes 24 de noviembre entre la comunidad estudiantil, se dispersaron alertas en donde se pedía no acudir a la escuela este lunes por un supuesto tiroteo que se tenía planeado en la escuela.

Como se informó en La Verdad Noticias, este caso se suma a otro ocurrido en la Ciudad de México, en donde un estudiante amenazó con desatar un tiroteo en la secundaria, Nabor Carrillo, situada en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Amenza de tiroteo es por bullying y violencia en el plantel

Por bullying y violencia en el plantel, acusan padres

La amenaza de un tiroteo es sólo la punta del iceberg de los problemas de dicho plantel, pues padres de familia aseguran que existen casos de violencia que los tiene alarmados y que las autoridades educativas no han atendido.

En entrevista para EL UNIVERSAL de San Luis Potosí, un grupo de padres de familia detallaron que sus hijos han sido víctimas de bullying al interior de la secundaria Vicente Rivera.

El caso afecta principalmente a alumnos de primero y segundo grado, quienes presuntamente son sometidos a un ritual de "iniciación" en el que deben enfrentarse a golpes contra compañeros mayores.

"Mi hija no me quería decir pero con todo esto me contó que son los más grandes los que los obligan a pelear entre ellos o eligen a algunos para pelear, y sino aceptan son los que sufren este acoso", señala una madre de familia.

Te puede interesar: Responsable del tiroteo en Brasil planeó el ataque durante dos años

Riña, el posible detonante de una amenaza de tiroteo

Imagen ilustrativa.

De acuerdo con lo reportado por los alumnos, el primero de los audios que circuló sobre el presunto tiroteo confirma que la amenaza tendría origen en una riña entre compañeros, pues en una conversación -mediante nota de voz- uno de los jóvenes advierte que otro estudiante va a llevar una pistola, por lo que es mejor no acudir a la escuela y dar aviso a las autoridades.

Posteriormente de que se hizo pública la amenaza surgió un nuevo audio confirmando el atentado y en forma irónica incluso enviando saludos a la Policía Cibernética.

"No debieron hacer eso yo les dije a ustedes porque no les quería hacer nada, ahora no sabrán cuando les dispararé. Lo último que escucharán son sus gritos tontos ineptos, saludos Policía Cibernética", se advierte.

Las autoridades educativas confirmaron a padres de familia que la policía cibernética se encuentra haciendo las investigaciones para dar con él o los responsables de estos mensajes; sin embargo, el llamado a las autoridades es que se tomen cartas en el asunto de fondo indagando también las denuncias de bullying y violencia al interior del plantel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram