Amaga a Bodega Aurrerá para comprar motos en 2 pesos

A través de las redes sociales un usuario exhibió el mal etiquetado de Bodega Aurrerá, pues el usuario amagó a la marca de comprar la moto al precio de poco más de 2 pesos, de lo contrario procedería en contra de la tienda ante la Profeco; pidió responder a la brevedad cumpliendo con la promoción.

Las promociones o precios de los productos que son promocionados ha llamado la atención de los consumidores, pero cuando se trata de un mal etiquetado en el precio, las historias que comparten en redes sociales se vuelven virales, ya que dejan en claro su derecho de la compra a pesar de los errores de un mal etiquetado.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que durante el Buen Fin 2021, Profeco obligó a vender 216 tequilas por error en el etiquetado a una persona, cuando su promoción era limitada a tres personas, pues la Procuraduría Federal del Consumidor intervino en el caso.

Bodega Aurrerá etiqueta por error motos a 2 pesos

Usuario exhibió el mal etiquetado de la tienda

La tienda etiquetó unas motos Italika a dos pesos, ofreciendo los vehículos a un precio de 12 pagos de tan solo 2 pesos con 19 centavos, por lo que el error dejó a un precio total de poco más de 26 pesos, cantidad con la que el consumidor ha amagado a la tienda.

En la publicación comentó lo siguiente: “Hola Bodega Aurrerá, fui a comprar unas cosas y me encontré esto. ¿Me puedes explicar? Quiero unas motos pero no quiero tener que llamar a Profeco. Por otra lado, los internautas no dudaron en reaccionar y comentaron que la empresa puede ampararse ya que se ve el precio de la moto.

El mal etiquetado pone en jaque a las marcas por las reacciones de los consumidores, pues ya que han surgido ocasiones que la tienda ofrece un producto a un bajo costo por un error y los consumidores exigen que se respete con lo que tiene marcado el precio.

Recordamos que surgió un caso similar al mal etiquetado en una tienda de México, una pantalla fue vendida por 3 pesos. El error de los empleados al etiquetar productos y artículos se ha convertido en algo frecuente, lo que suele ser aprovechado por los consumidores.

¿Cuánto le pagan a un cajero de Bodega Aurrera?

La empresa

Un cajero gana en promedio un poco más de 4 mil pesos al mes, con un día de descanso y una parte de su salario en vales. Cabe mencionar que la empresa se ha posicionado como la más grande en México, pues al cierre de junio del 2020, tuvo una presencia de 2,044 tiendas.

Con respecto al ranking BrandZ Top 30 de México, la empresa Bodega Aurrerá fue la marca que tuvo el mayor crecimiento con un valor por 5 mil 419 millones de dólares, presentó un incremento de 44% con comparación con al año 2019. Por otra lado, han surgido algunos errores con el mal etiquetado al anunciar motos a 2 pesos.

