Alumnos ‘fifi’ también recibirían beca del Gobierno de AMLO, darían 10 millones

Los alumnos ´fifi´también podría acceder a becas del Gobierno de AMLO, esto luego de que el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador señalara que se prevé la ampliación de becas a estudiantes de escuelas privadas.

El presidente dijo que su gobierno ya analiza la posibilidad de entregar becas también a quienes reciben una educación particular, debido a que en muchas ocasiones estas escuelas son la única oportunidad de continuar con sus estudios.

Dicha situación se da, cuando los alumnos no son aceptados en escuelas públicas, en ocasiones por falta de espacios. Por otra parte, el presidente López Obrador señaló que para dar las becas estudiantiles se analiza más que el desempeño academico, el nivel tanto de pobreza en su nucleo familiar como la marginalidad de la comunidad en la que habita.

“Esto lo vamos a ir ampliando para que se cubra cada vez más, para que cada vez más estudiantes tengan becas y no abandonen la escuela, porque muchos no terminan; la deserción escolar tiene que ver con la pobreza, con el que no tiene para ir a la escuela”, indicó AMLO.

El jefe del ejecutivo indicó que para poder realizar una ampliación al número de estudiantes que cuenten con becas, cabe mencionar que sean o no 'fifi', afirmó que se necesita continuar con el ahorro, así como mantener la austeridad y crecer económicamente dijo, pese a que haya a quienes esto no les gusta.

“En el nivel medio superior es a todos los estudiantes de educación pública, no incluye a estudiantes de escuelas particulares, hay esa demanda, porque hay muchos jóvenes que estudian en universidades particulares porque no tienen otra opción y requieren de la beca, y eso se está considerando, pero primero son cuatro millones aproximadamente de estudiantes de nivel medio superior, todos, es universal”, detalló el Presidente.

AMLO señaló que hasta el momento, se han otorgado un total de 30 millones de becas a los estudiantes de todos los niveles.