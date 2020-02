Alumnos de la UAEMéx exigen seguridad para mujeres; inician paro

Desde las 06:00 horas del viernes 21 de febrero, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta (FaCiCo) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), iniciaron un paro indefinido de actividades para exigir a las autoridades educativas y del estado seguridad para las alumnas, así como la solución a la denuncia por la venta de fotos íntimas o ‘packs’ de estudiantes.

Inician paro de labores en la UAEMéx

Trascendió que en la Asamblea de Mujeres se decidió emprender estas acciones para que sean escuchadas de manera inmediata por el rector de la máxima casa de estudios mexiquense, Alfredo Barrera Baca, ya que hasta el momento su denuncia no ha trascendido.

Un día antes –jueves 20 de febrero- Becerra Baca había declarado que estaban atendiendo las denuncias del crimen cibernético que denunciaron las estudiantes contra Daniel “N”, un alumno señalado de haber hackeado cuentas de Facebook y Twitter de hasta 500 alumnos para extraer fotos íntimas para venderlas.

Pero los estudiantes señalaron que estas declaraciones son falsas razón por la que tomaron la decisión de tomar el plantel para que las autoridades atiendan sus demandas.

Tres motivos que derivaron al paro de labores

“Siendo hoy 21 de febrero inicia el paro indefinido de labores en la Facultad de Ciencias de la Conducta, este paro se inicia debido a tres razones principales: el caso Daniel; dos, las inseguridades que se viven dentro y fuera de la facultad, las deficiencias académicas y el currículum, así como profesores poco capacitados, vamos a estar aquí afuera hasta que el rector baje y cumpla nuestras demandas”, dijeron.

De acuerdo con El Universal, durante los primeros minutos de protesta, los universitarios y el colectivo “Auroras de Sol” solicitaron la credencial a todo aquel que quiso entrar al plantel, mientras que a los catedráticos y administrativos los obligaron a salir de la facultad.

“Si no quieren escuchar a la comunidad vamos a tomar medidas pertinentes. Antropología formará un contingente para darnos apoyo, van a venir aquí, no debemos tener miedo compañeros, la dirección, los directivos, nadie nos escuchó, antes las demandas no fueron cumplidas, es momento FACICO en pie de lucha”, indicó la comunidad estudiantil.

