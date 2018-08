Alumnas son ignoradas tras denunciar acoso por parte de sus profesores .

Alumnas de la Universidad de Guanajuato de la División de Ciencias Sociales denunciaron ante las autoridades escolares sufrir acoso sexual por parte de cinco profesores de la institución educativa, pero han sido ignoradas.

En total son 17 denuncias contra los profesores Armando Chaguaceda Noriega, Gustavo Garabito Ballesteros, Jacobo Herrera Rodríguez, Alejandro Klein Caballero y Daniel Tagle Zamora, quienes siguen laborando a pesar de las denuncias presentadas en las instancias correspondientes.

“La Universidad de Guanajuato no es un espacio seguro para las mujeres. En todos los rangos institucionales se han cometido formas de violencia, el acoso sexual y laboral es parte de la cotidianidad en las relaciones que ocurren en la Universidad y con cada nueva generación se siguen sumando los casos de violencia de género”, dijeron las jóvenes.

Algunos docentes y miembros de la asociación Centro La Libres acompañaron a las alumnas a realizar dichas denuncias.

La directora de dicha organización, Verónica Cruz, comentó que la finalidad de este pronunciamiento es generar conciencia entre la comunidad universitaria, sociedad y medios de comunicación respecto a la violencia de género.

Las manifestantes también acusaron que aunque han denunciado los casos en la Secretaría General de la Universidad no han sido escuchadas.

En la conferencia pidieron que el rector de la escuela, Luis Felipe Guerrero Agripino, conteste a sus demandas durante su informe de labores que hará hoy y que garantice justicia y no sufrir represalias.

“Estamos cansadas de que existan dos realidades: por un lado estudiantes mujeres que no denuncian por miedo, por represalias o porque saben que no va a pasar nada porque han visto como compañeras que si se han atrevido a denunciar han sido revictimizadas y culpabilizadas… ¡Hoy decimos no más!”, finalizaron.