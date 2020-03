Alumnas de Tampico denuncian con post-it acoso sexual por parte de sus maestros

Un grupo de alumnas de una preparatoria de Tampico denunciaron el acosos sexual que sufren en las instalaciones del plantel por parte de sus maestros; manifestaron sentirse inseguras en la escuela.

Las estudiantes de la preparatoria privada de Tampico denunciaron el acoso sexual que sufren por medio de “post-its” de color morado en los espejos del baño, en el cual escribieron el hostigamiento del cual son víctimas.

“Estoy harta de tener miedo”, “quiero un cambio”, “Víctor N. acosa”, escribieron las estudiantes en los “post-its”.

Las jóvenes estudiantes compartieron las imágenes a través de redes sociales, en donde denunciaron el hostigamiento por parte de tres de sus docentes que imparten materias como Historia y Biología.

Estudiantes de Tampico denuncian acoso sexual por parte de sus maestros

Entre las denuncias de las estudiantes de Tampico se puede leer: “Me mandaba mensajes pases al salón por la calificación y me dio un manotazo tan incómodo”, “el profe siempre me toca y me susurra”.

Estudiantes de Veracruz denuncian acoso

Alumnas del Bachillerato Vespertino de Veracruz hicieron públicas denuncias de acoso sexual y hostigamiento del cual son víctimas dentro de la institución educativa por parte de sus profesores y compañeros de clases.

Siguiendo la misma técnica que las estudiantes de Tampico, escribieron en “post-its” los casos de violencia de género de los que son víctimas cuando acuden a estudiar al colegio, por lo que las alumnas pidieron la intervención de las autoridades educativas.

Te puede interesar: Director de secundaria de Cuautitlán afirma que las niñas “provocan que las graben”

Añadieron que pese a que la directora Veronica Alfazon está al tanto de la situación que viven las estudiantes, la dirigente no ha tomado acciones para atacar el problema de acoso sexual que sufre el alumnado.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana