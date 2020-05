Alto porcentaje de jóvenes en México no tienen Afore

Seamos honestos, si eres un joven de 25 a 30 años de edad, lo que menos piensas es la manera en cómo vivirás cuando ya no estés en condiciones para trabajar. Por esta razón, un alto porcentaje de jóvenes en México no cuenta con una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro), y pudiera darse el caso que algunos jamás habían escuchado sobre ellas.

Una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) indica que jóvenes de entre 18 y 40 años de edad no están preocupados por su jubilación.

Alrededor del 56 por ciento de los entrevistados afirmó que en el momento de su retiro algún familiar –principalmente los hijos– se harán cargo de ellos, en tanto, el 40 por ciento respondió que no requerirán de nadie ya que vivirán de sus propios ahorros, y el 4 por ciento restante no supo qué contestar o confió en que el gobierno velará por ellos en su vejez.

¿Qué es una Afore?

Las Afores son instituciones privadas que administrarán los recursos para nuestro retiro. Una vez que comienzas a trabajar de manera formal, es decir, que cuentas con seguridad social (IMSS o ISSSTE), se crea tu Afore y a partir de ese momento se aportará el 6.5 por ciento de tu salario base, de los cuales, 5.5% lo da empresa en la que laboras, 0.225% el gobierno y el 1.225 lo aportas como empleado.

Después de laborar 1,250 semanas (24 años aproximadamente) y tener más de 60 años de edad cumplidos, las afores te entregarán mensualmente una pensión. En caso de no cumplir con las semanas requeridas, la Afore dará una “negativa de pensión”, lo que implica que su única alternativa del trabajador será retirar el saldo acumulado en su cuenta individual, y a ese monto deberán restarse los impuestos, que van del 20 al 30%, que se aplican tanto a los intereses como al capital.

Por ejemplo, una persona que ahorró 100,000 pesos en su cuenta individual (ahorro y rendimientos incluidos), recibirá únicamente 80,000 pesos que deberá administrar hasta su muerte.

Más de 15 millones de jóvenes sin Afore

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recientemente presentó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al cuarto trimestre del 2019, la cual reveló que 15.3 millones de jóvenes de más de 15 años de edad laboran en el sector informal y por consiguiente no tienen una Afore.

Esta situación podría condenar a los más de 15 millones de jóvenes a vivir una vejez en medio de la pobreza; aunado a ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que solo el 25 por ciento de los jóvenes que cotizaron a partir de 1997 podrán recibir su pensión, el 75 por ciento restante también atravesará problemas financieros.

“Esto es apenas el 4 por ciento de la población mexicana; sin duda son cifras alarmantes y más aún si consideramos que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente”, dijo Gustavo de Hoyos, dirigente de Coparmex.

Pero el hecho de que labores en el sector informal no impide que tengas una Afore, ya por derecho lo puedes solicitar a cualquier institución bancaria, pero las aportaciones las tendrás que realizar de forma voluntaria y la cantidad que tu consideres a partir de 50 pesos diarios.

A mediados del 2019, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) reveló que más del 50 por ciento de la población mexicana de entre 18 y 40 años de edad guardaba su dinero para el futuro en medios informales como alcancías y tandas, mientras que el 40 por ciento en instituciones financieras y cuentas de inversión.

¿De cuánto será tu pensión?

Para conocer cuál será la pensión una vez que te retires, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) implementó las “calculadoras de ahorro y retiro” que permitirán estimar, bajo ciertos supuestos, tu ahorro al finalizar tu vida laboral en el sector formal o informal.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2018 los jóvenes de 20 a 29 años obtenían un ingreso promedio de 5 mil 952 pesos mensuales, que se traducen en una pensión aproximada de poco más de 3 mil pesos al mes. Los jóvenes de 30 a 39 años promediaban un ingreso de 7 mil 724 pesos mensuales, que podrían convertirse en una pensión de solo 3 mil 400 pesos.

“Muchos no pasarán de 30 por ciento de su último salario, quisiera pensar que no estamos condenando a una generación entera a la pobreza en su vejez, pero la situación no pinta bien”, señaló Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un organismo sin fines de lucro que ha dado seguimiento al tema de las pensiones desde hace varios años.

Haz crecer tu pensión

Para aumentar el ahorro en el afore puedes realizar aportaciones voluntarias, lo que recomiendan los expertos es que guardes entre el 20 y el 30 por ciento de tu salario actual, para que en la vejez dispongas de suficiente dinero.

También recomiendan iniciar un Plan Personal para el Retiro (PPR) que lo realizan empresas como aseguradoras o instituciones bancarias. A diferencia de la Afores, aquí tu dinero no se invierte en fondos conservadores que evita que el dinero esté expuesto a riegos.

Lo que recomiendan expertos es que las aportaciones al Afore las realices desde temprana edad, para que cuando rebases los 60 años de edad tengas acumulado una cantidad suficiente para gozar en tu retiro laboral.