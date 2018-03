Alto índice de mexicanos no saben usar su tarjeta de crédito

El 84% de los mexicanos que utilizan una tarjeta de crédito no sabe cómo se calculan los intereses

“Esto no sólo nos lleva a cometer errores graves sino hasta poner en riesgo nuestro propio patrimonio”, comentó en entrevista Joel Cortés, cofundador y director general de Kardmatch, una plataforma digital interactiva y especializada en tarjetas de crédito.

“Desafortunadamente, cuando se nos entrega un plástico, no se nos capacita sobre los conceptos básicos para utilizarlo adecuadamente”, agregó Cortés.

Compra a meses sin intereses: La mayoría de los comercios ya ofrecen esta facilidad de pago a modo de promoción de sus productos y/o servicios. Es recomendable usarla para pagar compras de montos muy elevados y de largo plazo. Paga lo antes posible: Si ya estás pagando intereses, realiza tus pagos antes de tu fecha límite, esto disminuirá el monto base para el cálculo de intereses (saldo promedio diario). Utiliza una tarjeta con altas recompensas: Usa este tipo de tarjetas para tus gastos diarios como gasolina, despensa y teléfono y, si es posible, paga el total cada mes. Paga para no generar más intereses: Realiza tus compras en los primeros días después de la fecha de corte de tu tarjeta y comprométete a pagar siempre para que recibas hasta 50 días de financiamiento sin costo. Pide un plan de pagos fijos a una tasa menor: Si debes un monto considerable en tu tarjeta y estás pagando más del 25% de Tasa de interés, llama a tu banco y pide que convierta tu deuda a un plan de pagos fijos a una tasa más pequeña o de plano, transfiere tu deuda a otro banco.

El 84% de los mexicanos que utilizan una tarjeta de crédito no sabe cómo se calculan los intereses ni por qué los están pagando. De acuerdo al último reporte de Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito del Banco de México (Banxico) en diciembre de 2016, de las 7.7 millones de tarjetas de crédito que se manejan en nuestro país, solamente 16% de los tarjetahabientes sabe cómo se calculan los intereses en sus estados de cuenta.En México, las tasas de interés oscilan entre 25% y 70%, mientras que en Estados Unidos las tasas rondan entre 10% y 15%. Por ello, utilizar una tarjeta para financiarse, sin saber cómo se calculan los intereses, es equivalente a ordenar en un restaurante sin ver el precio de cada platillo en el menú. Una de las principales razones detrás del desconocimiento de los usuarios es la complejidad del método con el que se calculan los intereses de una tarjeta de crédito. Mientras que la mayoría de clientes cree que el cálculo se hace con base en lo que se debe, lo que en realidad se toma en cuenta es el Saldo Promedio Diario de la misma tarjeta. Esto quiere decir que los bancos cobran por el promedio del monto que se pide prestado en un periodo, y no necesariamente por lo que se queda a deber en el último pago. La razón de que este concepto no se les explique a los usuarios, se debe a que 50% de los ingresos de los bancos proviene del pago de intereses de sus mismos tarjetahabientes.Cortés señaló que en el país existe un gran déficit de información y educación financiera que no es solventado adecuadamente por los bancos, por lo que plataformas como Kardmatch comienzan a surgir para ayudar a los usuarios a informarse, aprovechando las ventajas del mundo digital. Para ayudar a los usuarios, la plataforma financiera compartió cinco consejos para reducir o evitar el pago de intereses en sus tarjeta de crédito: