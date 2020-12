¡Alto a feminicidios! Exigen justicia a la muerte de Renata en Ixtapaluca

Familiares, amigos y colectivos feministas marcharon en las calles de Ixtapaluca, Estado de México, para exigir a la autoridad local y federal acciones para detener los feminicidios, además de exigir justicia a la muerte violenta de Renata, quien fue hallada sin vida el pasado domingo al interior de su domicilio en la colonia Chocolines.

La Verdad Noticias informa que el pasado 29 de noviembre la menor fue hallada colgada dentro de la vivienda, por lo que las autoridades presumieron que se habría tratado de un suicidio.

Sin embargo, su madre encontró huellas de agresión, y señala como presunto responsable a su vecino, quien vive a espaldas de su vivienda y que hace cinco meses denunció ante la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) por intento de abuso sexual hacia la menor.

“Yo hace cinco meses levante una demanda porque este tipo quiso violar a mi hija y no le dieron seguimiento, ahora después de cinco meses mi hija está muerta, la mato este tipo porque está enfermo.

“Las autoridades me dijeron ‘señora no publique nada, porque puede entorpecer la investigación’ y yo tontamente les creí, lo que no quieren es que hagamos ruido, porque ya existía el antecedente de que la menor se encontraba en riesgo y ahora el presunto responsable está prófugo”, señaló.

¡Justicia para Renata! Familiares y amigos realizan una caravana de protesta en el municipio de #Ixtapaluca para exigir el esclarecimiento del feminicidio de una menor de 13 años de edad. Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/k4ok7syJJ2 — Hoy Estado de México (@HoyEstado) December 3, 2020

Justicia para Renata

Por lo anterior, familia y amigos de Renata, además de grupos feministas, salieron este jueves a protestar. Al grito de “Justicia para Renata” partieron de la colonia Chocolines hacia la explanada del Palacio Municipal, donde exigieron que el presidente municipal atendiera su exigencia.

En la presidencia municipal, un funcionario, quien se identificó como secretario particular de la alcaldesa priísta Maricela Serrano, salió y encaró a los manifestantes, les dijo que ahí no era el lugar donde tenían que protestar, y les recomendó se fueran a la Fiscalía de Feminicidios en Tlalnepantla.

La madre de Renata y las activistas le recordaron al empleado municipal que en 2015 se decretó en Ixtapaluca la alerta de género y en 2019 alerta por desaparición de mujeres, por lo que el ayuntamiento sí tiene responsabilidad jurídica para atender la violencia de género que se presenta en este territorio.

Fue entonces, que las autoridades cambiaron su actitud y permitieron el ingreso de la madre de Renata para ser atendida en las oficinas de la presidencia municipal.

¡Alto a feminicidios! Exigen justicia a la muerte de Renata en Ixtapaluca

La madre de Renata narró que vio a su hija por última vez antes de salir a trabajar por la mañana y cuando regresó a su domicilio por la noche, fue cuando se percató que su hija estaba colgada y sin vida.

Te puede interesar: Ser mujer en México: 66% ha sufrido violencia y cada 139 minutos se registra un feminicidio

El colectivo denunció que en Ixtapaluca se incrementaron los casos de feminicidio en comparación con el año pasado, a pesar de la alerta de género.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.