Alonso Ancira: “ni que me fallara la cabeza aceptaré ser extraditado”

Al considerarse un perseguido político, el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, dijo que necesitaría que le fallara la cabeza para aceptar la solicitud de extradición a México.

En una entrevista realizada para Ciro Gómez Leyva, Alonso Ancira dijo desde Madrid, que “necesitaría que me fallara la cabeza para aceptar la extradición a México. Las autoridades mexicanas la tienen difícil acá (en España). Es muy fácil que en los siguientes 60 o 90 días se caiga la acusación en mi contra”.

Alonso Ancira dijo que pedirá ser extraditado a Estados Unidos y no a México.

Alonso Ancira señaló que su arresto es un daño colateral por persecuciones contra otros funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Incluso acusó a las autoridades por la investigación contra la mamá y la hermana de Emilio Lozoya, quien fuera el director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto.

En la entrevista con Gómez Leyva, el presidente de Altos Hornos de México señaló ser un perseguido político del actual gobierno. “A lo mejor estaban persiguiendo a funcionarios de Pemex que a lo mejor sí lo ameritan. Yo no defiendo a nadie, pero eso de estar atacando a la mamá de alguien, ni las mafias hacían eso".

Además señaló que en caso de aceptar alguna extradición sería hacia Estados Unidos, "yo pedí que me extraditaran a Estados Unidos, a mi país de origen. Si me consiguen mi pase, me allano mañana y me voy para allá. Mis cuentas en Estados Unidos están disponibles".

Rechazó una relación entre su empresa y la constructora brasileña Odebrecht. Respecto a la compra y venta de la planta de Agronitrogenados, añadió que estaba valuada de 400 a 320 millones de dólares, de los cuales sólo le pagaron 270.

En cuanto a los precios, Ancira dice que "según el Presidente valía 50 millones de dólares y el puro muelle valía 150; la valuación iba de los 400 a los 320 millones de dólares. Pemex todavía me debe 9 millones", atajó, al tiempo que dijo que si no querían la planta, se la regresaran y él la pagaba.