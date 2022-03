Alistan la tradicional Rodada por el Autismo 2022

Alistan latradicional Rodada por el Autismo 2022

Todo listo para el banderazo de salida en la Rodada por el Autismo “Por un mundo inclusivo” que se realizará el próximo domingo 03 de abril en conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo en el municipio de Playa del Carmen.

Damaris Menes, Fundadora del Centro Especializado de Autismo Kodomo AC explicó que es una carrera para concientizar a la sociedad quintanarroense.

“Ya que el 02 de abril es el día internacional del autismo, nuestra rodada será el domingo 03, convocamos a toda la ciudadanía de Playa de Carmen a que se concientice y vengan hacer la rodada, con bicicletas, patines, monopatin y patinetas , la idea es que participen las personas”. Dijo la organizadora del evento.

Como cada año, la Rodada por el Autismo es una tradición, sin embargo, por la pandemia se frenó, pero volverá a realizarse y como punto de reunión tendrán la Explanada 28 de julio del municipio de Solidaridad, de igual forma estará apoyando en la organización del evento el Instituto del Deporte Municipal que presidente Daniel Soto.

“En el evento habran personas asesorando a cerca del autismo. Desafortunadamente existen muchas personas que no han sido diagnosticadas con este padecimiento; hay quienes los catalogan como el niño travieso, el niño berrinchudo, mal educado, no habla y solo piensan que es un tema de lenguaje pero a veces esas personas no han sido diagnosticadas con esta discapacidad” explicó Damaris Menes.

De igual forma, dio a conocer que durante la creación de Kodomo hace 8 años ha sido de mucha ayuda tanto para su familia como para las personas que la rodean.

“Yo tengo un hijo con autismo se llama Manuel, el tiene 15 años y “Kodomo” que significa “Niño” en japones surge de la necesidad como familia que buscábamos, ya que no hay muchos centros capacitados con autismo” mencionó la organizadora del evento.

Cabe mencionar, que el autismo es un trastorno con afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos.

El punto de reunión será la Plaza 28 de julio, que se encuentra en el centro de Playa del Carmen y solo se tiene como requisito llevar bicicleta, monopatín y si no cuentan con ella habrá renta de bicicleta en la pagina oficial de Kodomo Playa del Carmen, mencionaron que es indispensable llevar playera azul, ya que es el color que representa el autismo.

