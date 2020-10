Alfonso Durazo va por la gubernatura de Sonora con el permiso de AMLO, dice

Alfonso Durazo busca competir por la gubernatura de Sonora

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSCP), anunció ayer miércoles su interés de competir por la gubernatura de Sonora en las eleeciones de 2021, durante una conferencia organizada por el Club Harvard.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los miembros de su gabinete y funcionarios que estuvieran interesados por competir en las elecciones de 2021, lo hicieran saber antes del 31 de octubre, tiempo en el cual deberá quedar estipulada su renuncia.

En este contexto, Durazo mencionó dijo que su renuncia en manos del mandatario federal.

En la Videoconferencia de Harvard Club abordé, bajo una perspectiva integral, la política de seguridad pública desplegada por el Presidente @lopezobrador_ y su @GobiernoMX. 1/4 pic.twitter.com/EVueXg74YJ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 30, 2020

"El presidente ya estableció en una mañanera, que todos aquellos que tengamos aspiraciones políticos-electorales deberemos renunciar antes del 31 de octubre", expuso.

Aseguró que su trayectoria, así como su vinculación a la actual administración, elevó su interés de participar por la gubernatura de Sonora, estado al cual busca llevar la política de la Cuarta Transformación.

No obstante, mencionó, él no se manda solo y renunciar al cargo que ocupa actualmente, depende totalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, "no es una decisión burocrática".

Ana Guevara también busca gubernatura de Sonora

Hace unas semanas, el periodista deportivo Enrique Garay confirmó que la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Ana Gabriela Guevara Espinosa dejará el cargo, debido a su intención de ser candidata a la gubernatura del estado de Sonora, de donde es originaria.

A través de un vídeo publicado en LatinUS, Enrique Garay criticó que la exatleta no presentó un proyecto de trabajo en beneficio de los deportistas o estudiantes, durante dos años de su gestión, además de que su administración estuvo envuelta en presuntos escándalos de corrupción.