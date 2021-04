Alexa Bueno, youtuber de la Sedena, renuncia por acoso laboral

Alexa Michelle Sánchez Bueno, la youtuber oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mejor conocida como Alexa Bueno, renunció a su cargo tras denunciar acoso laboral por parte de sus compañeros militares.

Alexa Bueno deja la Sedena

A través de un video de aproximadamente 25 minutos, el cual difundió en sus redes sociales personales, la exsoldado detalló que en días anteriores solicitó voluntariamente su baja del Ejército, la cual fue efectiva a partir del 1 de abril, debido a conductas reiteradas de sus compañeros, a quienes no identificó.

“Hace una semana yo subí una foto diciendo que estaba de vacaciones y, en efecto, estaba de vacaciones, fueron unas vacaciones que me dieron porque estaba en espera de mis documentos donde oficialmente me había dado de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y fue una decisión que tomé hace más de un mes, de hecho, ya la estaba tomando por octubre.

“Es muy complicado, no a toda la gente le gusta verte feliz, realizada”, señaló.

Alexa resaltó que, “no tengo la necesidad de estar aguantando cosas que ni siquiera yo he provocado que me sucedan, las personas que me hicieron todo esto yo les deseo que les vaya súper bien. Necesitaba liberarme de un ambiente tóxico, para decir ya”.

En la grabación, Alexa Bueno, quien estuvo dos años trabajando en el área de redes sociales de la Sedena, denunció que sus compañeros ingresaban a su computadora para borrar videos y documentos, además de invadir su privacidad.

“El hecho de que de verdad no pase un día, un día, sin que de verdad ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, haya no sé, borren videos que ya se habían grabado, que se metan a tu computadora y borren videos, porque, no sé por qué lo hacían”, explicó.

“Lo más decepcionante de todo es que yo no me quedé callada, lo hablé y nadie me hizo caso”, resaltó.

Comentó que la decisión de dejar el Ejército fue muy difícil para ella, “y lo lloré muchísimo y me sentí muy decepcionada porque, la verdad, yo considero que faltaban muchas cosas por hacer”, dijo.

