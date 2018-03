Agencias/Diario La Verdad Morelia, Michoacán.- Las alertas sísmicas no se activaron por falta de pago en el estado de Michoacán, siendo uno de los ocho estados que cuentan con alerta sísmica. A pesar de formar parte de los estados que cuentan con la alerta sísmica, en los pasados sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, no se activó ningún sonido de advertencia de movimiento, así fue informado por parte de académicos de la Universidad Autónoma de México campus Morelia al impartir la conferencia: “los sismos del 7 y 19 de septiembre ¿qué sabemos los geofísicos?”. En dicha conferencia la subdirectora de la Coordinación de Protección Civil Georgina Martínez Latisnere,reconoció que las alarmas sísmicas no fueron activadas en la capital michoacana, ya que el Gobierno del Estado contaba con un adeudo con el Centro de Instrumentación y Registro Sismo (CIRES), pero que dicho monto ya quedó cubierto en esta semana.

“Están funcionando nuevamente, esto fue por una cuestión de un adeudo que tenía el Gobierno del Estado con CIRES, pero vamos a comentar un poquito más en relación a esto porque CIRES pertenece al Distrito Federal, entonces ellos son los que pagan en el CIRES”.