Alertan por robos de Beca Benito Juárez 2022

Han emitido una alerta por robo de la Beca Benito Juárez 2022, la cual recientemente fue depositada, se trata de una suplantación de identidad del beneficiario a través de la plataforma Bienestar Azteca.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, indicó que a partir de lograr suplantar la identidad del beneficiario de nivel medio superior, el criminal puede robar el dinero depositado.

Aparentemente lo hacen por medio de la aplicación Bienestar Azteca, por lo que las autoridades del programa social pidieron corroborar a los beneficiarios que alguien más no haya cambiado el correo electrónico o número celular.

O bien que el estudiante no haya olvidado el antes mencionado, perdido el celular y no puedan recuperar el número o que bien que no haya ingresado a un sitio web o aplicación de riesgo y/o compartido sus datos con terceros.

⚠️ALERTA⚠️



Beneficiaria y beneficiario de la Beca de Educación #MediaSuperior que cobras a través de la App #BienestarAzteca ��



Si estuviste en alguna de estas situaciones, sigue los pasos para corroborar que tienes el control de tu App. ��



¡Blinda tu cuenta y protege tu beca! pic.twitter.com/q4920crP80 — BecasBenito (@BecasBenito) July 9, 2022

La institución indicó que la mejor manera de evitar estos robos es corroborando los datos de la cuenta, primero debes ingresar a la app Bienestar Azteca, en el menú de inicio selecciona “Ajustes”.

Posteriormente la opción perfil, aquí deberás corroborar que los datos de la aplicación coincidan con los oficiales, de no ser así debes acudir a las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas, para actualizar tu información y proteger tu cuenta bancaria.

Acerca de la Beca Benito Juárez 2022, en La Verdad Noticias te informamos acerca de cómo puedes renovar tu tarjeta si ya expiró, tienes hasta el 15 de julio de este mes para hacer el trámite.

De acuerdo con la información, los alumnos que tienen prioridad en el pago de julio de la Beca Benito Juárez 2022, son alumnos de escuelas públicas de educación básica y medio superior en localidades indígenas.

Telebachilleratos comunitarios, escuelas normales rurales, la Universidad de la Salud del estado de Puebla y Ciudad de México y universidades interculturales, posteriormente pagarán a alumnos de zonas urbanas.

