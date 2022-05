Alertan por peligro de nadar en las presas de Tijuana; varias personas han muerto

Salvavidas han alertado a la población y les han pedido que eviten nadar en las presas de Tijuana, pues aseguran que estas son zonas peligrosas para bañistas, ya que en dicho lugar han muerto varias personas, entre ellas una niña de 7 años de edad.

Fue Luis Hernández, jefe de la División de Rescate Acuático de Bomberos, quién recordó que está prohibido ingresar y nadar en dichas zonas donde no hay salvavidas, pues aseguró que si una persona entra y se empieza a hogar no hay personal que atienda la emergencia de inmediato.

“Ha habido gente que muere, no es nada recomendado que vayan a meterse a las presas El Carrizo y Abelardo L. Rodríguez porque así como va el declive del cerro un paso más y ya no tocas el suelo entonces sí es muy delicado”, declaró el jefe de la División de Rescate Acuático de Bomberos.

Personas han muerto en las presas de Tijuana

Apenas hace unas semanas la pequeña Adriana, de 7 años de edad, fue encontrada sin vida en la presa El Carrizo. La menor fue reportada como desaparecida el pasado 7 de mayo en las inmediaciones de la presa y fue hallada muerta en el mismo lugar el 8 de mayo tras un operativo de búsqueda.

Las autoridades han revelado que las presas son un lugar peligroso, por lo que le pidieron a la población estar alerta y no ingresar en ellas. Recordaron que dichas áreas tienen vigilancia y salvavidas solamente durante la época vacacional de Semana Santa debido a la gran cantidad de personas que acuden a estos puntos, por lo que pidieron a los ciudadanos no ingresar a las presas, especialmente si no hay ningún salvavidas cerca.

¿Cuántas presas hay en Tijuana?

En Baja California hay cuatro presas de agua

Las presas de Tijuana son dos: la Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo. Pero estas no son las únicas de Baja California, pues también podemos encontrar la presa Emilio López Zamora localizada en la ciudad de Ensenada, y la presa Las Auras.

