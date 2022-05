Alerta por nueva forma de robo en CDMX, dejan un gatito en el motor del auto

Fue a través de Twitter que un usuario alertó a la población de la nueva forma de robo en CDMX, esto debido a que las víctimas podrían ser los dueños de autos estacionados en la vía pública.

El fotógrafo @bernageek escribió en su Twitter: “Vimos a un gatito en el motor de tu coche” es la frase que utilizan los presuntos delincuentes antes de llevar a cabo el robo.

Nueva forma de robo en CDMX

En la nueva forma de robo en CDMX, no solo asaltan incluso maltrata a gatos.

De acuerdo a lo comentado por @bernageek, a una de sus amigas le robaron aproximadamente 80 mil pesos, en la colonia San Rafael, cuando un grupo de personas intentaban rescatar un gatito “que estaba en el motor de su auto”.

En ese momento la mujer “abrió rápidamente el auto, dejó su mochila en los asientos y abrió el cofre, sacaron a un gatito lleno de sangre y ella corrió a un veterinario a media cuadra”.

El usuario de Twitter dice que la mujer volvió a los 8 minutos, aproximadamente, pero se habían llevado sus cosas del auto, mochila, compu, etc. y “la señora comenzó a amenazarla para que no fuera a llamar a la policía, que mejor se fuera, que no hiciera drama”.

El fotógrafo dice que en la nueva forma de robo en CDMX, meten a un gatito previamente golpeado en el motor del carro para que este chille y llame la atención del dueño del automóvil.

Robo en CDMX

La CDMX ha sido el escenario de varios delitos, entre ellos asaltos.

El usuario señaló que se puso una denuncia por los hechos y mencionó que su amiga logró localizar su computadora en unas bodegas del centro de la CDMX, pero la policía no actuó al respecto por lo que al otro día la señal de find my Mac ya no existía.

Aun con este hecho el ciudadano decidió advertir días después cuando él mismo encontró en un parabrisas una nota con la leyenda “Hola, vecino. Vimos un gatito que se metió al motor de tu auto. Saludos”, al momento en el que se encontraba trabajando.

Pero “afortunadamente el equipo de halcones de seguridad del set se dio cuenta e interrogó a la persona que lo puso, pero se subió rápidamente a una moto y se fue, en todo momento escribía por el cel como avisándole a los otros”. Es así que ahora se advierte sobre una nueva forma de robo en CDMX.

