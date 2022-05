Alerta en volcán Popocatépetl; emite 28 exhalaciones y varios sismos volcánicos

Este lunes 9 de mayo se registró una creciente e intensa actividad del volcán Popocatépetl, misma que duró 24 horas, tiempo en el que los especialistas se detectaron minutos de tremor y un total de 28 exhalaciones que fueron de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, ligeras cantidades de ceniza y gas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los sistemas de monitoreo del coloso lograron contabilizar al menos cuatro sismos volcanotectónicos con magnitud no mayor a 1.5 grados.

No es la primera vez que el cráter registra intensa actividad, la cual preocupa a los especialistas, dado a que no descartan una potente erupción en algún momento, aunque no saben en qué momento sucederá.

Intensa actividad del volcán Popocatépetl

Pidena la población no acercarse al cráter

El Cenapred indicó que la actividad se encuentra dentro de los parámetros de la Alerta Amarillo Fase 2, y los escenarios previstos para esta fase, contemplan que se mantenga la actividad explosiva de escala baja a intermedia.

Los científicos que están investigando todo, exhortaron a la población no acercarse al volcán y principalmente al cráter, por el peligro que esta actividad puede presentar en este momento.

“Durante la mañana y al momento de este reporte se observó una emisión”.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado (Cgpce) de Puebla, reveló que el Modelo HYSPLIT, la ceniza de las emisión del volcán se dirigió hacia los municipios.

¿Cuál es el origen del volcán Popocatépetl?

Tiene mucho miles de años de historia

Se cree que tiene 730 mil años de antigüedad y es uno de los volcanes que en algún momento colapsaron. La historia comenzó con la formación del volcán Nexpayantla mediante la expulsión de flujos de lava andesítica.

En los últimos años el volcán Popocatépetl mostró potente actividad que pone en alerta a las autoridades; las exhalaciones se hacen cada vez más constantes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!