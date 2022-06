Alerta amber por dos hermanos menores de edad; vistos por última vez en CDMX

Se activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Jorge Takashi Tello García de 3 años y Yuridia Oyuki Tello García de 1 año de edad. Fueron vistos por última vez en la colonia Xochitepec, alcaldía Milpa Alta el pasado jueves 2 de junio.

De acuerdo al boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, los pequeños se encuentra en calidad de búsqueda urgente.

Asimismo, el documento detalla que Jorge Takashi es de complexión robusta, piel morena clara, cabello negro lacio y ojos café claro medianos. Como señas particulares se indicó que tiene una cicatriz en la frente.

El día de su desaparición, los niños fueron vistos en compañía de su madre Estefanía García Pérez de 22 años de edad, de acuerdo con la FGJ.

Aquellas personas que tengan información sobre el paradero del menor de tres años de edad, pueden acudir a Isabel La Católica 185, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc o llamar a los números 55 5345 5067 y 55 5345 5084.

¿Por qué desaprecen los menores de edad?

En todo el mundo, muchos niños desaparecen cada año y no son encontrados. Huidos, secuestrados por parientes o por otras personas, estos actos son difíciles de prevenir y tienen graves consecuencias para los menores afectados.

El secuestro de niños por uno de sus padres también se conoce como secuestro parental. Se define como el desplazamiento de uno o de varios niños por uno de los progenitores sin el consentimiento del otro, y puede incluir llevarlos al extranjero.

¿Cómo se puede prevenir un secuestro de los menores de edad?

No hay una solución real para luchar contra la desaparición de niños, según expertos.

No hay una solución real para luchar contra la desaparición de niños, sin embargo, es posible ayudar a prevenirlas. Existen señales que pueden indicar un riesgo de secuestro, pero deben ser consideradas cuidadosamente, ya que la presencia de varias señales no significa que el niño o niña vaya a ser secuestrado por uno de los progenitores, ni la ausencia de ellas significa que no lo será.

Los siguientes factores son comunes en los secuestros parentales:

– Comportamiento violento, hostilidad o signos de resentimiento hacia el otro progenitor. – Sensación de injusticia en relación a una decisión judicial sobre la custodia del niño. – Deseo de regresar a su país de origen. – Preocupación del otro progenitor respecto a la seguridad y al bienestar del niño

