Alerta Amarilla en CDMX: estas alcaldías tendrán bajas temperaturas

Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México, al menos durante los primeros días de octubre, por lo que se activó la alerta amarilla en seis alcaldías.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las zonas altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco tendrán un frío amanecer, en el periodo comprendido entre las 04 y las 08 horas.

Estas condiciones climáticas contrastan con la tarde cálida que se registró este sábado, en el que las temperaturas llegaron hasta los 25.8 grados centígrados. La noche continuará con ambiente cálido y cielo despejado.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, la Conagua informó que en esta última etapa del año se contempla la llegada de 51 frentes fríos a México, por lo que habrá lluvias fuertes, descenso de temperatura y oleaje alto.

Ante frentes fríos, autoridades llaman a consumir vitaminas

Al menos son 5 alcaldías amanecerán a 4 grados

La SGIRPC llama a la ciudadanía a acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar, de igual manera pide mantenerse hidratados, usar crema, consumir frutas y verduras altas en vitaminas A y C y evitar cambios bruscos de temperatura.

¿Cómo protegerse del frío?

El invierno está a la vuelta de la esquina y, con ello, la bajada de temperatura en los termómetros

Los expertos aconsejan "evitar las actividades en el exterior, sobre todo una vez se haya ido el sol". Sin embargo, en ocasiones no tenemos elección. "Si tienes que hacer actividades en el exterior durante las horas más frías, no olvides abrigarte, no llevar prendas apretadas o mojadas y permanecer en movimiento".

En ese sentido, es particularmente importante usar prendas que protejan el rostro con el objetivo de evitar la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones y usar alguna prenda impermeable que impida la penetración del agua en la ropa en contacto con nuestra piel.

