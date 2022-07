Alemania pidió a México enfrentarse a Estados Unidos para recuperar su territorio

El 28 de julio de 1914, estalló la primera guerra mundial, por lo que este jueves se cumplen 108 años del inicio del conflicto bélico más grande de la historia, llamado también La Gran Guerra, el cuál se detonó tras el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, quien eran el heredero a la coronoa austrohúngara, en Sarajevo.

En ese sentido, el Gobierno austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia, quien a su vez fue apoyado por Rusia, durante el desarrolló de la primera guerra mundial, México no se encontraba en su mejor momento, pues cuatro años antes había estallado la revolución mexicana en un esfuerzo por quitarle la presidencia a Profirio Diaz Mori.

No obstante, aunque se cree que el país no participó en este hecho, se sabe que hubo algunos momentos definitivos en el conflicto, en los que se recurrió a México, hecho que fue confirmado por un Telegrama que data del 16 de enero de 1917.

Piden a México unirse a la Guerra

Alemania pidió a México enfrentarse a Estados Unidos para recuperar su territorio

El telegrama habría sido enviado al país, durante el tercer año del conflicto, por Arthur Zimmermann, quien se desarrollaba como ministro alemán de Relaciones Exteriores y daba instrucciones al embajador de México para presentarle una propuesta muy cautivante.

En el documento, se le proponía a México apoyo incondicional para arremeter contra Estados Unidos en un conflicto bélico, para poder recuperar el territorio nacional que incluía Texas, Arizona y Nuevo México.

Cabe señalar, que esta propuesta tenía debajo otras intenciones, pues los alemanes querían que Estados Unidos, un enemigo fuerte y adinerado, fuera distraído y así evitar que éste ingresará se involucre en la guerra, pues sabían que de ser así, los alemanes podrían perder todo.

Te puede interesar: ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana?

Respuesta de México a Alemania

México prefirió no formar parte

Pese a las insistencias, prevaleció la procedencia del entonces mandatario y prefirieron no ceder ante las provocaciones de los alemanes, no obstante, espías pudieron rastrear este mensaje y le hicieron llegar la información a Estados Unidos, quien no dudó en declarar la guerra contra Alemania el 2 de abril de 1917.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram