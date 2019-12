Alcaldía de CDMX manejará sus PROPIOS BILLETES (FOTO)

Una alcaldía de la Ciudad de México (CDMX), ha puesto en marcha el programa “Obregón Vale”, el cual, consiste en intercambiar papeles en forma de billetes por mercancía entre comerciantes y clientes de al menos 16 barrios populares; se trata de la alcaldía Álvaro Obregón.

PROPIOS BILLETES

Alcaldía de CDMX manejará sus PROPIOS BILLETES (FOTO)

El jefe de la Oficina de la Alcaldesa, José Jacques, dijo que el programa que se implementará, pretende crear vínculos de carácter económico, generar competencia en los negocios de los barrios y de ese modo, ir en contra de monopolios.

Jacques, describió que hablaron sobre los Obregón Vale, con el director general de Emisión del Banco de México, Alejandro Alegre, dependencia que tiene la exclusividad de emitir monedas en México.

De este modo, el Banco de México, les recordó que en caso de que alguien proporcione monedas que no de Banxico, debe ser denunciado de manera penal, pero en lo que el Obregón Vale no cuenta con la leyenda de ‘moneda’, no habrá ningún conflicto, indicó Alejandro Alegre.

“El Obregón no dice moneda ni trata de desbancar al peso, que es la moneda oficial, pero el Banco de México reconoce a otras monedas como el Bitcoin, que no son legales”, indicaron.

Por su parte, José Jacques, declaró a Reforma que “incluso nos invitó a cambiarle el color al billete de 20 porque era muy parecido, de color azul, así que tuvimos una buena discusión con él”.

Te podría interesar: Alerta amarilla en 6 alcaldías de CDMX por CONGELADAS temperaturas

Se añade que la Alcaldía Álvaro Obregón, destinó 120 mil pesos para la producción de ‘100 mil Obregón Vale’, que los comerciantes podrán cambiar o reponer por pesos ante las autoridades de la zona.