El ataque premeditado a una alcaldesa de Tlaxcala quedó registrado en video y ahora es viral y ha dividido opiniones en redes sociales, y es que la mujer recibió duros golpes durante el desfile de este 16 de septiembre y pese a que los policías locales intentaron detener el ataque, no pudieron hacer mucho.

Se trata de Leandra Xicoténcatl, alcaldesa del municipio de San Cosme Mazatecochco, en Tlaxcala y extracción morenista, quien fue agredida con huevos y globos llenos de agua, que fueron utilizados por los pobladores como proyectiles en su contra.

Cabe señalar, que el rechazo de los pobladores se derivó de acusaciones en su contra por actuar en contra de los principios que rigen al morenismo, como no mentir, no traicionar y no robar, y de defraudar a quienes votaron por ella.

Ataque a alcaldesa

En el clip se puede ver como la mujer es parte del desfile cívico, mientras que pobladores ya se encuentran encapuchados y listos en sus techos para el ataque.

A su paso la mujer va recibiendo fuertes golpes desde las alturas, pero todo sube de tono cuando un grupo de mujeres y hombres salen de un portón para seguir con el ataque, justo en ese momento los agentes intervienen, pero ella se encuentra rodeada por sus agresores

Asimismo se alcanza escuchar que uno de los hombres cuestiona:“¿Cómo quieren que se le reciba a los delincuentes, con mariachi?, no”, expresó uno de los vecinos de la localidad.

Amenazas contra alcaldesa

Alcaldesa es agredida con huevos y globos de agua durante desfile cívico

Cabe señalar, que en el pasado mes de abril la alcaldesa presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debido a que simpatizantes del excandidato a la presidencia municipal, Mario Quixtiano Xicohténcatl, tomaron la sede de la alcaldía, por lo que se tuvo que trasladar a su casa como sede alterna del Gobierno municipal; sin embargo, hasta ahí los detractores se introdujeron para extraer documentos oficiales y amenazar al personal administrativo.

Finalmente, los agresores externaron su descontento pues aseguran que durante el mandato de la morenista no han recibido ningún beneficio,situación que ha movido un debate en redes sociales, pues hay quienes defienden a la funcionaria, expresando que no debió recibir tal ataque.

