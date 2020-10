Alcaldesa de Mexicali da positivo a Covid-19 tras encabezar evento

La presidenta municipal de Mexicali, en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda informó este miércoles a través de su cuenta de facebook, que dio positivo a la prueba de Covid-19, por lo que entró en un aislamiento obligatoria, tal como lo marca el protocolo de salud.

La noticias fue dada a conocer, a solo un día de que la alcaldesa de Mexicali encabezara un evento en el Centro Histórico, donde si bien si se usó el cubrebocas, tomó la temperatura y se aplicó el gel antibacterial, hubo momentos en los que la sana distancia no fue respetada, sobre todo en espacios cerrados como un restaurante y oficinas del Ayuntamiento.

Apenas ayer martes, la alcaldesa de Mexicali encabezó un evento al que asistieron un gran número de personas.

“Desde el inicio de la contingencia hemos trabajado muy fuerte para que todos los mexicalenses tomemos las medidas necesarias para evitar contagios. En lo personal he desempeñado el trabajo al frente del ayuntamiento con las medidas de salud recomendadas", posteó Ávila Olmeda.

"Quiero informarles, que a pesar de estos cuidados, el día de ayer por la tarde presente algunos síntomas identificados con el COVID-19, por lo que responsablemente me realicé una prueba que resultó positiva. De inmediato he tomado las medidas necesarias para aislarme y evitar contagios. Me encuentro bien y seguiré laborando a distancia, poniendo todo mi empeño para garantizar que el trabajo del gobierno municipal no se detenga”, añadió.

Coronavirus en Mexicali y Baja California

En la declaración escrita la alcaldesa de Mexicali, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en Baja California, aseguró haber tomado las medidades de precaución necesarias para evitar la expansión del virus.

Actualmente, según cifras de la Secretaría de Salud, la ciudad fronteriza es una de las que ha registrado un rebrote de Covid-10, elevando el número de casos activos a 200, lo que significa un aumento de 130 contagios más respecto al mes anterior cuando se contabilizaban apenas 70 casos activos.

Los rebrotes de Covid-19 han orillado a las autoridades de diferentes gobiernos a retomar algunas medidas de restricción a fin de evitar una nueva oleada que pueda saturar los hospitales para enfermos de coronavirus, tal como está sucediendo en Chihuahua.