Alcaldes despedirán a empleados que no tengan la vacuna contra el Covid-19

Las alcaldesas de los municipios de Guasave y Salvador Alvarado en Sinaloa, informaron que no los empleados que no se hayan aplicado la vacuna contra la Covid-19, no se les permitirá seguir trabajando en el ayuntamiento.

En ese sentido, Aurelia Leal López, presidenta municipal de Guasave, advirtió que el Certificado de Vacunación será obligatorio para todos los trabajadores del ayuntamiento, y quienes no lo tengan, podrán ser dados de baja. Según informa el portal Excelsior.

Por su parte, la alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho, señaló que todos los servidores públicos deberán poner el ejemplo a la ciudadanía, y negarse, podría ser un motivo para causar baja definitiva.

“Los empleados ya debieron vacunarse”

Los trabajadores deberán contar con su certificado.

Cabe mencionar que en Sinaloa ya iniciaron con la vacunación para los mayores de 18 años, que ambas alcaldesas aseguraron que todos los empleados tuvieron la oportunidad de vacunarse, por lo que no hay pretexto para no contar con el Certificado Covid.

Según las funcionarias, los trabajadores que se contagiaron y que por ello no pudieron recibir la vacuna, tendrán la oportunidad de registrarse y acudir en las próximas semanas. Sin embargo, quienes no lo hicieron por cualquier otro motivo, serán despedidos.

Ambas alcaldesas quieren dar el mensaje de que todas las personas que atienden a la ciudadanía, están protegidas contra la Covid-19, e incentivar a la población a vacunarse, para disminuir la cadena de contagios.

¿La vacuna contra el Covid-19 es obligatoria?

La OMS se opone a que la vacuna sea obligatoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no aprueba que la vacunación sea obligatoria en ningún país, aunque sí defiende la importancia de inmunizarse, aclaró una portavoz del organismo ante el hecho de que varios países están considerando obligar a su población a vacunarse.

“En general, la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria”, resumió en rueda de prensa la portavoz de la organización Fadela Chaib, respecto a la imposición de algunos países sobre la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.