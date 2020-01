Alcalde en Guerrero es encarcelado por pobladores inconformes

Un grupo de indígenas mixtecos pertenecientes a la comunidad de La Soledad, en el estado Guerrero, encarcelaron por varias horas al alcalde de Xochistlahuaca, Daniel Sánchez Néstor. El edil estuvo por casi 4 horas encerrado en la cárcel de la comisaría de La Soledad por el incumplimiento en la realización de obras.

El Alcalde que puesto en libertad después de realizar el compromiso de salir a protestar junto a los pobladores de la comunidad para exigir al gobierno estatal de Guerrero y al gobierno federal que realicen la pavimentación de la carretera La Soledad-Xochistlahuaca.

Según declaró el alcalde Daniel Sánchez, la primera protesta que llevará a cabo con los pobladores del municipio será en el Congreso Local de Guerrero, debido a que los diputados locales aprobaron un presupuesto de tan solo 78 millones de pesos para el municipio de Xochistlahuaca, a comparación del 2019 cuando el presupuesto ejercido fue de 120 millones.

"Las demandas que me planteó la gente de La Soledad son justas pero les dije que yo no podía resolverlas porque en el Ayuntamiento no tenemos tanto recursos económicos", señaló.