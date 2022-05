Alcalde de San Miguel de Allende discrimina a comerciantes por ‘prietas’ y ‘feas’

Un grupo de comerciantes de la zona centro de San Miguel de Allende acusaron públicamente al presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, de ejercer discriminación a su persona al decirles que estaban ‘feas y chaparras’ y que no eran una buena imagen para promocionar el turismo de la ciudad.

Bajo ese argumento el alcalde priísta les ha prohibido la venta de sus productos e incluso ha comenzado una cacería en su contra.

Trejo Pureco también ha hostigado a empresarios hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios y transportes turísticos, así como a comerciantes fijos, utilizando a elementos de la Dirección de Fiscalización y hasta de la Policía Municipal.

Sandra Granados Guzmán, comerciante ambulante, refirió que junto con compañeros el mismo alcalde de San Miguel de Allende, Trejo Pureco, les advirtió que no pueden vender en el primer cuadro de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ya que no le son agradable a la vista.

Cabe destacar que, en entrevista para medios locales, Granados Guzmán, expuso que, desde hace 60 años, conserva este negocio familiar como una herencia de sus abuelos. Ella vende frituras y refrescos en una carreta en la plaza principal de la ciudad.

"Para él somos feas. Somos prietas. Y no le gusta lo que ve en el jardín al vernos", destacó la joven.

Alcalde de San Miguel de Allende trata de extorsionar

“Nos ofreció 400 mil pesos por el espacio (…) no voy a dejar que el señor presidente, porque él quiera quitarme porque no me veo bien, no voy a dejar que mi espacio se pierda”, indicó.

Sandra teme por su integridad y la de su familia, y acusó públicamente a Mauricio Trejo y a su administración de lo que les pueda pasar.

Ante la situación, la vendedora ambulante dijo que con ella, son cuatro comerciantes quienes emprendieron una denuncia en su contra, y ahora Trejo Pureco quiere afectarlas por todos los medios.

"Hasta se burló de la Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato –Libia García-, y nadie le dice nada, como que le tienen miedo”, añadió.

De los 17 puestos que estaban instalados en esta zona de la ciudad solo dejó alrededor de ocho expendedores de hamburguesas, elotes, nieves y raspados, al resto lo retiró del lugar.

¿Quién es Mauricio Trejo, alcalde de San Miguel Allende?

Mauricio Trejo Pureco

Mauricio Trejo Pureco (Uruapan, Michoacán; 26 de enero de 1973) es miembro del Partido Revolucionario Institucional que ha sido en dos ocasiones presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Durante su carrera ha ocupado cargos como la presidencia de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad, del Patronato de las Fiestas Patrias y Tradicionales de San Miguel de Allende y del Consejo Ciudadano para el Desarrollo del mismo municipio, entre otros.

