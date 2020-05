Alcalde de Monterrey plantea reactivación económica el 14 de mayo

Pese a permanecer en la Fase 3 de la pandemia del Covid-19, el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que el próximo jueves 14 de mayo, podría comenzar la reactivación económica en el municipio; esta actividad se podría dar de manera gradual para diferentes sectores.

Este martes, el alcalde informó que sostiene pláticas con cámaras empresariales y todos los involucrados en el tema para analizar la viabilidad de la reactivación económica, considerando las recomendaciones establecidas por las autoridades de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Lo queremos hacer con orden, planeación, estrategia mientras tengamos muy claros los cómo de esta reactivación y cuándo, sobre todo giros y actividades. Tenemos una fecha tentativa del día 14 (de mayo), lo que hemos estado viendo es el sector restaurantero, el sector de las obras publicas y privadas abiertas, podrían ser de los primeros, inclusive la venta de menudeo es la parte que se está analizando", mencionó el edil.

De la Garza comentó que en el caso de los restaurantes habría medidas sanitarias específicas como el laborar en un 50 por ciento de su capacidad, que las mesas se encuentren a dos metros de distancia cada una, que en las mismas mesas no haya más de 8 personas, uso obligatorio de cubrebocas por todo el personal, al igual que el uso de gel antibacterial, desinfectación y sanitización del lugar.

"No tenemos un número exacto (de negocios) porque aún estamos en pláticas pero se está haciendo una descripción y sobre todo un lisado general del tipo de giro y cuantos negocios pudieran estar en este listado", dijo.

El edil de Monterrey comentó que también se mantiene en constante comunicación con el área de desarrollo económico del estado de Nuevo León que desarrolla un esquema de reactivación para la entidad, tomando en consideración las acciones de otras entidades, pues dijo que es importante volver a la actividad económica.

"El numero de contagios no va a parar... nadie tiene una precisión y el virus no tiene fechas fatales ni palabra, creo que nosotros tenemos que activarnos ponernos las pilas y tenemos que cumplir con las reglas para no contagiarnos y seguir con nuestra actividad económica", afirmó.

Por ahora, en el estado de Nuevo León, solo el municipio de San Pedro inició su reactivación económica con obras públicas. Su plan de reactivación económica comenzó el pasado 8 de mayo y se planea que el 17 de mayo comiencen a activarse las operaciones de las obras privadas.