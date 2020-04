Alcalde de Montemorelos perifonea “Quédate en Casa” en una carroza fúnebre

Para que las personas hagan caso de mantener la cuarentena el alcalde de Montemorelos, Luis Fernando Garza, inició con una campaña en su municipio, la cual ha resultado ser muy peculiar ya que invitan a la ciudadanía a no salir de sus hogares y así evitar contagios de Covid-19 pero en una carroza fúnebre.

Para dar que las personas hagan caso la campaña que ha comenzado el alcalde de Montemorelos, Luis Fernando Garza, es un perifoneo en una carroza fúnebre y el audio que se deja escuchar es: "Quédate en casa, ¿o quieres viaje?" para que siga la cuarentena para prevenir el coronavirus.

Novedosa forma de hacer entrar en razón a las personas en Nuevo León.

Carroza fúnebre con audio “Quédate en Casa”

Aunque es sumamente curiosa la manera en que el alcalde ha decidido hacer conciencia en las personas, esta ha resultado ser efectiva ya que logró captar la idea del por qué se debe de realizar el aislamiento voluntario, ya que muchos pobladores del municipio no hacen caso a las indicaciones de las autoridades.

“Estamos ante una contingencia que puede afectar severamente la salud y hasta la vida. Cada vez que la gente ve la carroza en la calle, la gente se asombra, pero toma consciencia y eso sirve”, dice Luis Fernando Garza.

Y es que la idea de la carroza fúnebre con perifoneo salió con la inquietud de llegarle a la gente de una forma más creativa pero al mismo tiempo que sea contundente, dijo el edil de Montemorelos.

Y es que este problema no es solo del municipio de Montemorelos sino en todas la alcaldías de Nuevo León están batallando para que la gente no salga de sus casas, puesto que muchas de ellas consideran que son vacaciones, cuando no es así, ya que se debe seguir el aislamiento para mantener la salud.

“Sabemos que estamos en Semana Santa y mucha gente quisiera salirse de la ciudad y juntarse con sus amigos, pero les pedimos que se queden en casa", alcalde de Montemorelos.

Cabe mencionar que en el municipio se han colocados filtros sanitizantes en carreteras y centrales de autobuses para detectar a personas que presenten síntomas del Covid-19.